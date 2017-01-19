В области началось формирование молодежной избирательной комиссии

В феврале истекают полномочия нынешнего состава Молодежной избирательной комиссии Самарской области. В связи с этим областной избирком начинает прием предложений по кандидатурам для назначения в новый состав совещательно-консультативного молодежного органа.
Правом предлагать кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии обладают молодежные общественные объединения, их региональные отделения, действующие на территории Самарской области, образовательные организации, органы студенческого самоуправления, члены избирательной комиссии Самарской области действующего состава с правом решающего голоса.
Членами Молодежной избирательной комиссии Самарской области могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающие на территории региона.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.