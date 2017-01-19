В области началось формирование молодежной избирательной комиссии

В феврале истекают полномочия нынешнего состава Молодежной избирательной комиссии Самарской области. В связи с этим областной избирком начинает прием предложений по кандидатурам для назначения в новый состав совещательно-консультативного молодежного органа.

Правом предлагать кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии обладают молодежные общественные объединения, их региональные отделения, действующие на территории Самарской области, образовательные организации, органы студенческого самоуправления, члены избирательной комиссии Самарской области действующего состава с правом решающего голоса.

Членами Молодежной избирательной комиссии Самарской области могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающие на территории региона.