Тольяттинцев подозревают в легализации 7 млн рублей

В понедельник, 16 января, тольяттинская полиция установила факт незаконной легализации более 7 млн рублей.
По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения преступления").
Подозреваемыми по нему проходят двое местных жителей: женщина, которая в поле зрения силовиков ранее не попадала, и ее предполагаемый сообщник, он уже имеет судимость за хранение наркотиков.
Предполагается, что отмывание денег происходило с января по ноябрь 2015 г. через перевод средств на банковские счета физических и юридических лиц.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.