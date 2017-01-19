Дипломат Леонардо Бенчини предлагает заглянуть "По ту сторону смыслов" в художественном музее

Для Самарского художественного музея юбилейный выставочный сезон начался с запуска экспозиции "По ту сторону смыслов" авторства генерального консула Италии в Петербурге Леонардо Бенчини. Выставка вызвала интерес как рядовых зрителей, так и профессиональных фотографов.

Леонардо Бенчини родом из тосканского города Прато начал дипломатическую карьеру в 1993-м, но его любовь к фотографии родилась раньше - передалась от родителей. Явить же свое творчество публике консул решился лишь тогда, когда возможности цифровой обработки фото помогли ему сформировать авторский взгляд, свой художественный подход. Если верить Почетному консулу Итальянской республики в Поволжье и Татарстане Джангуидо Бредо, хорошему знакомому семьи Бенчини, автор экспозиции полусерьезно просил не упоминать об основной его сфере занятости. И действительно - статус, может быть, служит неплохой приманкой для зрителя, но сама выставка предлагает обсудить гораздо больше, чем способность дипломата держать камеру. "Я относительно недавно открыл Леонардо как фотографа - сначала увидел его работы, но не знал, кто является их автором. Когда же узнал, побудил его организовать выставку, - рассказал Бредо. - Бенчини в настоящий момент является генеральным консулом Италии в Санкт-Петербурге, там он и начал выставляться. Потом он показал свои работы в Екатеринбурге. И, наконец, я предложил ему приехать в Самару".

Важно, что Бенчини - именно фотохудожник, а не фотограф. Он действует в рискованной области изобразительного искусства, ведь безжалостная обработка в редакторах считается в консервативных арт-кругах признаком невысокого мастерства. Однако в случае Бенчини "фотошоп" действительно работает на поиск скрытых смыслов. Так, например, перевернутые по горизонтали и симметрично отраженные вершины небоскребов превращаются у него в НЛО. А природный ландшафт на картине "Око бури, на Балтийской дороге" превращен в калейдоскопическую абстракцию. Но именно она дает ощущение бури, коей на оригинальном изображении, возможно, не было вовсе. При этом Бенчини постоянно "передает привет" различным мастерам - и Энди Уорхолу с его тиражированием образов, и "Рейну II" Андреаса Гурски, и многим другим. Таким образом, на выставке находится пища для размышлений зрителю любого уровня подготовки.

Бенчини убежден, что наблюдатель настолько же участвует в формировании смысла его картин, насколько и автор. "Фотографии, которые мы сегодня представляем, как вы видите, не традиционные. Это - плод моего личного многолетнего поиска, источники вдохновения для них были различны. Приглашаю найти в этих работах тот смысл, который вы сами почувствуете", - передал в письме Леонардо Бенчини вместе с извинениями за то, что не может присутствовать на открытии лично.

Экспозиция состоит из четырех серий фотографий. В Acque автор погружается в мир водных текстур и отражений. В серии Molchanie наблюдает за беспристрастной и безразличной к человеку природой, а в MetropolitAngst - за не менее беспристрастными и безразличными конструкциями мегаполисов. Наконец, в серии "Утраченный оракул" Бенчини заходит на территорию абстрактного искусства. Люди фотохудожника решительно не интересуют, зато российская природа, судя по подписям, вдохновляет больше прочего.

Директор художественного музея Галина Рябчук рассказала, что уже по откликам на афишу можно было делать выводы о большом интересе к выставке. Впереди у музея - целый ряд знаковых экспозиций и мероприятий, приуроченных к двойному юбилею. Эффектная выставка Леонардо Бенчини, которая продлится до 29 января, - лишь первое в череде событий. Кстати, в день основания Самарского художественного музея, 21 января, исследовать "По ту сторону смыслов" можно будет бесплатно - как, впрочем, и основную экспозицию музея.