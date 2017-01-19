Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Профессионал года-2017" в сфере ЖКХ

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области объявило о начале приема заявок на участие в трудовом конкурсе "Профессионал года-2017" в сфере ЖКХ.

В этом году конкурс пройдет в пятый раз. Он был учрежден в 2013 году по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Традиционно участниками конкурса становятся специалисты ресурсоснабжающих организаций (в номинациях "Лучший газоэлектросварщик", "Лучший работник водоканала", "Лучший работник тепловых сетей"), а также сотрудники компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами (в номинациях "Лучший слесарь-сантехник", "Лучший дворник", "Лучший мусоропроводчик").

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля. Со всей необходимой информацией по конкурсу можно ознакомиться на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в разделе Конкурс "Профессионал года".