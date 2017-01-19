Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Профессионал года-2017" в сфере ЖКХ

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области объявило о начале приема заявок на участие в трудовом конкурсе "Профессионал года-2017" в сфере ЖКХ.
В этом году конкурс пройдет в пятый раз. Он был учрежден в 2013 году по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Традиционно участниками конкурса становятся специалисты ресурсоснабжающих организаций (в номинациях "Лучший газоэлектросварщик", "Лучший работник водоканала", "Лучший работник тепловых сетей"), а также сотрудники компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами (в номинациях "Лучший слесарь-сантехник", "Лучший дворник", "Лучший мусоропроводчик").
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля. Со всей необходимой информацией по конкурсу можно ознакомиться на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в разделе Конкурс "Профессионал года".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.