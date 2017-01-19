Приволжское УГМС: в Самарской области ожидается умеренно морозная погода

"Самарская область в течение рабочей недели по-прежнему будет находиться во власти отрога мощного Сибирского антициклона", - отмечают в Приволжском УГМС.
Слабый ветер и дополнительное радиационное выхолаживание при прояснениях в ночные и утренние часы сохранят умеренно морозную погоду. Лишь к концу периода Среднее Поволжье подпадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Они принесут с собой небольшой и умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры воздуха.
В пятницу, 20 января, в большинстве районов ожидается небольшой снег, слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит -9 ... -14°C, днем -2 ... -7°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20м/с.
В субботу, 21 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный снег. В ночные часы температура воздуха составит -10 ... -15°C, днем -8 ... -13°C. Ветер западный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.
В воскресенье, 22 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от -10 до -15°C, местами до -20°C. Днем -8 ... -13°C. Ветер западный 8-13 м/с. Местами гололедица.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.