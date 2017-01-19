Жители Самарской области могут пожаловаться на опасный лед

В Самарской области стартовала зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "#опасныйлед".

Каждый житель региона может опубликовать фотографию в социальной сети с пометкой #опасныйлед и указать адрес, где находится опасный участок.

Акция направлена на выявление адресов, где плохо работают коммунальные службы (нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши, наледь).

В акции традиционно участвуют жители крупных городов области (Самара, Тольятти), малые города и районы Самарской области (Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск). По опыту 2015-2016 годов акция #опасныйлед помогла выявить более 120 адресов, где коммунальные службы не справлялись со своими обязанностями, тем самым граждане смогли повлиять на улучшение ситуации на дорогах города, района.

Активисты ОНФ намерены прийти на помощь департаменту по благоустройству и управляющим компаниям, чтобы сделать город безопасным для жителей.

"Особое внимание активисты обращают, в первую очередь, на расчистку территории рядом с социальными объектами (школы, детские сады, учреждения социального обслуживания, поликлиники, помещения пенсионного фонда), куда приходят пожилые, маломобильные граждане и родители с детьми. Уверен, что информация от неравнодушных граждан поможет коммунальным службам направить усилия на те участки, которые требуют особого внимания и оперативности", - считает активист регионального отделения ОНФ Денис Кузьминых.

Для участия в акции необходимо сфотографировать участок дороги, улицы, двора, где плохо сработали коммунальные службы, выложить фотографию на своей странице в социальных сетях: ВКонтакте, Faccebook, Twitter и других. Под фотографией указать адрес, где сделана фотография, и поставить хештег "#опасныйлед". Информацию можно также направить на почту org63@onf.ru с указанием места, где была сделана фотография.