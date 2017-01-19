В Кинеле сотрудника районной администрации подозревают в незаконном получении субсидии

19 декабря возбуждено уголовное дело в отношении муниципального служащего из Кинельского района и его супруги. Мужчина занимал должность начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района.

Правоохранительные органы выяснили, что в начале декабря 2014 г. жена чиновника по согласованию с ним представила в администрацию Кинельского района заявление о включении ее в список участников федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года". К заявлению прилагались документы, которые могут быть признаны поддельными, поскольку они свидетельствуют, что супруга мужчины работала в крестьянско-фермерском хозяйстве.

В итоге супружеская чета получила 1,2 млн руб. в качестве соцвыплат, предназначенных на приобретение жилья в селе. Предполагается, что деньги были потрачены на другие цели.

Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере при получении выплат"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.