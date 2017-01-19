В Чапаевске женщина погибла на пожаре в частном доме

В среду, 18 января, в Чапаевске на пожаре погибла женщина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 16:16 на ул. Карьерной загорелся частный дом. Огонь распространился на 30 кв. м. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 17:17. Во время ЧП погибла 60-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.