Юникорбанк через суд взыскал с ООО "Велес" 214,6 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Юникорбанка к ООО "Велес" о взыскании 214,6 млн рублей.

Согласно материалам суда, шесть спорных векселей на общую сумму в 210 млн руб. со сроком погашения в июле 2016 г. были выданы банку компанией ООО "Голд".

Однако впоследствии "Голд" прекратил свою деятельность, присоединившись к тольяттинскому ООО "Велес".

Соответственно, обязанности по выплате долга также перешли к другой компании, постановил суд.