Юникорбанк через суд взыскал с ООО "Велес" 214,6 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Юникорбанка к ООО "Велес" о взыскании 214,6 млн рублей.
Согласно материалам суда, шесть спорных векселей на общую сумму в 210 млн руб. со сроком погашения в июле 2016 г. были выданы банку компанией ООО "Голд".
Однако впоследствии "Голд" прекратил свою деятельность, присоединившись к тольяттинскому ООО "Велес".
Соответственно, обязанности по выплате долга также перешли к другой компании, постановил суд.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.