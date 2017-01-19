В финансово-хозяйственной деятельности "Самара-АРИС" выявлены нарушения

Счетная палата Самарской области выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДПО "Самара - аграрная региональная информационная система" ("Самара-АРИС").

Об этом сообщил сайт Счетной палаты.

Ведомством проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период 2013, 2014, 2015 гг. и истекший период 2016 года. Результаты контрольного мероприятия утверждены на заседании коллегии Счетной палаты при участии представителей проверяемого учреждения.

В ходе проверки установлено, что дублирование полномочий учреждения и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в части оказания информационно-консультационной помощи по развитию АПК области, проведения семинаров, совещаний по пропаганде научно-технических достижений АПК области привело к дополнительной нагрузке на областной бюджет и неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 64,9 млн рублей.

Также установлено, что закрепленное за учреждением на праве оперативного управления недвижимое и движимое имущество Самарской области используется нерационально.

Выявлено неэффективное расходование средств областного бюджета, направленных учреждением в проверяемом периоде на содержание закрепленного за ним общежития, в сумме 2,8 млн рублей. При этом в общежитии проживают в основном сторонние лица, общий объем платы которых почти вдвое меньше затрат на его содержание.

Также выявлены факты неэффективного использования автотранспорта.

Искусственное завышение фонда оплаты труда работников в результате длительного незаполнения учреждением вакансий и необоснованного совмещения их работниками составило 337,8 тыс. рублей.

В ходе предыдущей проверки Счетной палаты области выявлены аналогичные нарушения, однако меры по их устранению не приняты ни учреждением, ни министерством.

В 2014 г. выявлены факты установления надбавок и выплаты премий и. о. директора учреждения самому себе на общую сумму 257,8 тыс. руб., что явилось следствием превышения полномочий заместителем директора в период действия приказа минсельхоза о возложении на него обязанностей и.о. директора учреждения.

Кроме того, установлен ряд нарушений при осуществлении закупок.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу, в УФАС по Самарской области.

Представление по итогам проверки внесено директору учреждения.