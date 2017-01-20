Незаконный вылов в Волге 32 налимов обернулся для трех жителей Октябрьска уголовными делами

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела в отношении браконьеров, сообщили в пресс-службе отдела.

Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту города Сызрани были задержаны трое жителей Октябрьска, ведущие незаконную добычу рыбы породы "налим" в акватории реки Волги. У них были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова "метла", а также рыба общим количеством 32 штуки.

По всем трем фактам незаконной добычи водных ресурсов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. п."Б","В" ч. 1 ст. 256 УК РФ.

По данным полицейских, общий ущерб, причиненный преступной деятельностью водным биологическим ресурсам, оценивается в 8 тыс. рублей.

Кроме того, в настоящее время сотрудниками Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте продолжается проверка по шести аналогичным фактам, связанным с незаконным выловом рыбы.