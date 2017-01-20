Незаконный вылов в Волге 32 налимов обернулся для трех жителей Октябрьска уголовными делами

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела в отношении браконьеров, сообщили в пресс-службе отдела.
Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту города Сызрани были задержаны трое жителей Октябрьска, ведущие незаконную добычу рыбы породы "налим" в акватории реки Волги. У них были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова "метла", а также рыба общим количеством 32 штуки.
По всем трем фактам незаконной добычи водных ресурсов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. п."Б","В" ч. 1 ст. 256 УК РФ.
По данным полицейских, общий ущерб, причиненный преступной деятельностью водным биологическим ресурсам, оценивается в 8 тыс. рублей.
Кроме того, в настоящее время сотрудниками Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте продолжается проверка по шести аналогичным фактам, связанным с незаконным выловом рыбы.
Последние комментарии
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.