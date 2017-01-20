Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает championat.com. В третьем круге Анастасия обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
За матч, который длился 2 часа 31 минуту, Павлюченкова пять раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и взяла шесть подач соперницы. Свитолина сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
"Я, конечно, подустала, не буду вас обманывать. Я знала, что со Свитолиной будет тяжело. Она сражается за каждый мяч при любом счете", - отметила Павлюченкова после матча.
В следующем круге россиянка может встретиться со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая встречается в третьем раунде с сербкой Еленой Янкович.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!