Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает championat.com. В третьем круге Анастасия обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

За матч, который длился 2 часа 31 минуту, Павлюченкова пять раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и взяла шесть подач соперницы. Свитолина сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

"Я, конечно, подустала, не буду вас обманывать. Я знала, что со Свитолиной будет тяжело. Она сражается за каждый мяч при любом счете", - отметила Павлюченкова после матча.

В следующем круге россиянка может встретиться со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, которая встречается в третьем раунде с сербкой Еленой Янкович.