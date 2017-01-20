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Выставка "Мир безответственных бездельников" откроется в музее им. Алабина

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина 27 января в 16:00 откроется выставка "Мир безответственных бездельников" самарской художницы Галины Шемяковой.

Представленные картины разнообразны по сюжету и настроению. С полотен художницы, выполненных в стиле модерна и символизма, на нас смотрят персонажи в сказочной или фантастической обстановке. Картины Галины Шемяковой - это веселые, нежные и смешные сны, фантазии и воспоминания.

Как говорит сама художница: "Мне нравятся люди. И я очень люблю одиночество. Мне не бывает скучно. Я смеюсь над собой и другими, но снисходительна и к себе, и к другим. К себе особенно".

Галина Борисовна родилась в Куйбышеве 12 ноября 1952 года в семье учительницы и инженера. Родители были участниками Великой Отечественной войны: мать - снайпером, отец служил техником на военном аэродроме.

В 1976 г. Галина Шемякова окончила Куйбышевский авиационный институт и с того же года до 1993 г. работала в ЦСКБ "засекреченным ракетчиком". И все это время Галина Борисовна лелеяла мечту - писать маслом - и реализовала ее лишь в 2012 году.

Вход на открытие свободный, в остальные дни - 100 рублей.

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