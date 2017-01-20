Выставка "Мир безответственных бездельников" откроется в музее им. Алабина

В музее им. Алабина 27 января в 16:00 откроется выставка "Мир безответственных бездельников" самарской художницы Галины Шемяковой.
Представленные картины разнообразны по сюжету и настроению. С полотен художницы, выполненных в стиле модерна и символизма, на нас смотрят персонажи в сказочной или фантастической обстановке. Картины Галины Шемяковой - это веселые, нежные и смешные сны, фантазии и воспоминания.
Как говорит сама художница: "Мне нравятся люди. И я очень люблю одиночество. Мне не бывает скучно. Я смеюсь над собой и другими, но снисходительна и к себе, и к другим. К себе особенно".
Галина Борисовна родилась в Куйбышеве 12 ноября 1952 года в семье учительницы и инженера. Родители были участниками Великой Отечественной войны: мать - снайпером, отец служил техником на военном аэродроме.
В 1976 г. Галина Шемякова окончила Куйбышевский авиационный институт и с того же года до 1993 г. работала в ЦСКБ "засекреченным ракетчиком". И все это время Галина Борисовна лелеяла мечту - писать маслом - и реализовала ее лишь в 2012 году.
Вход на открытие свободный, в остальные дни - 100 рублей.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)