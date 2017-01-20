В связи с аварией самарского "Союза-У" и корабля "Прогресс" на предприятиях-изготовителях могут пройти отставки

Правительство ожидает от Роскосмоса кадровых решений в связи с аварией космического грузовика "Прогресс" и самарской ракеты "Союз-У", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.
"Естественно, мы от Роскосмоса ждем в том числе и определенных решений кадровых. Если будут на двух предприятиях (изготовителях) … выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, то, соответственно, как обычно, мы не можем пройти мимо этой ситуации. Конечно, кадровые решения какие-то будут", - сказал Рогозин.
Напомним, космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.
Как сообщал Роскосмос, авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок.
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