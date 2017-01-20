Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

В ночь с 18 на 19 января провославные во всем мире вышли на крещенские купания. В Самаре под Полевым спуском по этому поводу собралось несколько тысяч человек. Корреспондент Волга Ньюс оказался в их числе и, пользуясь случаем, поинтересовался, зачем люди встают в очередь, чтобы погрузиться в купель.
И стар, и млад
По мнению большинства купающихся, студеная волжская вода была "что надо". Температура на улице - около 20 градусов ниже нуля, подо льдом - ближе у нулю. Перепады некритичные, да и теплые оборудованные раздевалки стояли всего в паре метров.
Иордань оборудовали деревянными ступеньками с поручнями, а подходы к купели застелили деревянными досками. Сотрудники МЧС и спасатели поддерживали купающихся, давали советы, как правильно окунаться. Здесь же дежурил водолаз, в любой момент готовый прийти на помощь.
Первые "моржи" появились уже днем, однако настоящее столпотворение возникло ближе к полуночи. В 23.30 на Полевом спуске желающих окунуться было хоть отбавляй - как представителей мужского пола, так и дам. Последние реагировали на омовение более бурно и после троекратного погружения бежали в раздевалку. Сотрудник МЧС быстро открывал и закрывал отапливаемую палатку, хвалил за храбрость и следил за тем, чтобы женскую раздевалку ненароком не перепутали с мужской. И, уже выходя из палаток, представительницы слабого пола мужественно рассказывали, что вода не такая уж и холодная и в целом особого стресса они не испытали.
А в это время мужчины в одних плавках вальяжно расхаживали по берегу Волги и не особо торопились одеваться. Другие, чтобы не стоять в очереди нагишом, организовали импровизированные раздевалки под тентами возле купели. Ведь окунуться в холодную воду и добежать до теплой палатки - это полдела.
А вот выдержать несколько минут на холоде, прежде чем совершить омовение, - испытание посложнее.
Купались в основном взрослые, но некоторые окунали и детей. "Моя жена купается в ночь на Крещение каждый год, - рассказал один из самарцев. - В этот раз повела с собой шестилетнего сына. А мы с младшим ребенком здесь для моральной поддержки. Он еще слишком маленький, а по мне - вода слишком холодная!"
Каждому - свое
Помимо мужской и женской теплых раздевалок, под Полевым спуском работала палатка с полевой кухней. Каждый желающий мог бесплатно согреться горячим сладким чаем и подкрепиться гречкой с кусочками мяса. Чуть поодаль, возле лестницы, ведущей на пляж, разливали свежесваренный кофе. Некоторые грелись и иным способом, считая, что "примешь на грудь" для храбрости - и Волга уже по колено! Впрочем, надо отметить, что людей в состоянии подшофе этой ночью на льду было немного.
В ночь крещенских купаний по всему периметру самарской набережной за порядком следили сотрудники полиции, на Полевом спуске дежурила бригада скорой помощи. И, если уж быть объективными, из семи заявленных в городе официальных купелей полноценно работала только одна. Так что многие рождественские купальщики шли вдоль берега Волги со стороны ул. Первомайской несолоно хлебавши. "Там лед треснул", - предполагали одни. "Купель заросла", - отвечали другие. Некоторые приезжали аж с 9-й просеки, где искупаться тоже не удалось. Нашлись и такие любители попутешествовать, что успели окунуться в прорубь в Царевщине, после чего приехали под Полевой спуск - просто чтобы друзей поддержать.
Спасатели следили за обстановкой во всех местах, где были заявлены купели. И если иордань в районе ул. Первомайской полицейские закрыли окончательно и бесповоротно, то в районе Некрасовского спуска "моржами"-энтузиастами была организована импровизированная прорубь. Здесь также под надзором спасателей купались те, кому оказалось не по душе столпотворение на Полевой.
К часу ночи к иордани на Полевом спуске выстроилась длинная "змейка" из желающих окунуться в ледяную воду. Большинство из них - молодежь. Как рассказывали сами молодые ребята, в последнее время здоровый образ жизни и все, что с ним связано, - это некий тренд. Многие приходят искупаться в погоне за эффектным селфи или чтобы проверить себя "на прочность". Правда, большинство на вопрос: "Что для вас значат крещенские купания?" - отвечали, что в момент омовения чувствуют единение с Богом.
И все-таки, как утверждают ветераны этого ритуала, физическая польза от закаливания и "шаг веры" - вещи неразделимые. При том что многие представители православной церкви считают крещенские купания чисто народной традицией.
Олег Моцарь, начальник Поисково-спасательной службы Самарской области:
- В этом году крещенские купания прошли без эксцессов. Толщина льда составляет 35 сантиметров. Официально открыта была только одна купель - на Полевом спуске, тем не менее администрация города великолепно организовала мероприятие. Я считаю, что пример, показанный в этом году, должен быть в последующем распространен на остальные места традиционного купания.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((