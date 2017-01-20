Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

В ночь с 18 на 19 января провославные во всем мире вышли на крещенские купания. В Самаре под Полевым спуском по этому поводу собралось несколько тысяч человек. Корреспондент Волга Ньюс оказался в их числе и, пользуясь случаем, поинтересовался, зачем люди встают в очередь, чтобы погрузиться в купель.

И стар, и млад

По мнению большинства купающихся, студеная волжская вода была "что надо". Температура на улице - около 20 градусов ниже нуля, подо льдом - ближе у нулю. Перепады некритичные, да и теплые оборудованные раздевалки стояли всего в паре метров.

Иордань оборудовали деревянными ступеньками с поручнями, а подходы к купели застелили деревянными досками. Сотрудники МЧС и спасатели поддерживали купающихся, давали советы, как правильно окунаться. Здесь же дежурил водолаз, в любой момент готовый прийти на помощь.

Первые "моржи" появились уже днем, однако настоящее столпотворение возникло ближе к полуночи. В 23.30 на Полевом спуске желающих окунуться было хоть отбавляй - как представителей мужского пола, так и дам. Последние реагировали на омовение более бурно и после троекратного погружения бежали в раздевалку. Сотрудник МЧС быстро открывал и закрывал отапливаемую палатку, хвалил за храбрость и следил за тем, чтобы женскую раздевалку ненароком не перепутали с мужской. И, уже выходя из палаток, представительницы слабого пола мужественно рассказывали, что вода не такая уж и холодная и в целом особого стресса они не испытали.

А в это время мужчины в одних плавках вальяжно расхаживали по берегу Волги и не особо торопились одеваться. Другие, чтобы не стоять в очереди нагишом, организовали импровизированные раздевалки под тентами возле купели. Ведь окунуться в холодную воду и добежать до теплой палатки - это полдела.

А вот выдержать несколько минут на холоде, прежде чем совершить омовение, - испытание посложнее.

Купались в основном взрослые, но некоторые окунали и детей. "Моя жена купается в ночь на Крещение каждый год, - рассказал один из самарцев. - В этот раз повела с собой шестилетнего сына. А мы с младшим ребенком здесь для моральной поддержки. Он еще слишком маленький, а по мне - вода слишком холодная!"





В Самаре двое мужчин во время крещенских купаний ушли под лед В Самаре под Некрасовским спуском спасатели оказали помощь двум мужчинам, которые, выныривая из проруби, случайно ушли под лед, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Каждому - свое

Помимо мужской и женской теплых раздевалок, под Полевым спуском работала палатка с полевой кухней. Каждый желающий мог бесплатно согреться горячим сладким чаем и подкрепиться гречкой с кусочками мяса. Чуть поодаль, возле лестницы, ведущей на пляж, разливали свежесваренный кофе. Некоторые грелись и иным способом, считая, что "примешь на грудь" для храбрости - и Волга уже по колено! Впрочем, надо отметить, что людей в состоянии подшофе этой ночью на льду было немного.

В ночь крещенских купаний по всему периметру самарской набережной за порядком следили сотрудники полиции, на Полевом спуске дежурила бригада скорой помощи. И, если уж быть объективными, из семи заявленных в городе официальных купелей полноценно работала только одна. Так что многие рождественские купальщики шли вдоль берега Волги со стороны ул. Первомайской несолоно хлебавши. "Там лед треснул", - предполагали одни. "Купель заросла", - отвечали другие. Некоторые приезжали аж с 9-й просеки, где искупаться тоже не удалось. Нашлись и такие любители попутешествовать, что успели окунуться в прорубь в Царевщине, после чего приехали под Полевой спуск - просто чтобы друзей поддержать.

Спасатели следили за обстановкой во всех местах, где были заявлены купели. И если иордань в районе ул. Первомайской полицейские закрыли окончательно и бесповоротно, то в районе Некрасовского спуска "моржами"-энтузиастами была организована импровизированная прорубь. Здесь также под надзором спасателей купались те, кому оказалось не по душе столпотворение на Полевой.

К часу ночи к иордани на Полевом спуске выстроилась длинная "змейка" из желающих окунуться в ледяную воду. Большинство из них - молодежь. Как рассказывали сами молодые ребята, в последнее время здоровый образ жизни и все, что с ним связано, - это некий тренд. Многие приходят искупаться в погоне за эффектным селфи или чтобы проверить себя "на прочность". Правда, большинство на вопрос: "Что для вас значат крещенские купания?" - отвечали, что в момент омовения чувствуют единение с Богом.

И все-таки, как утверждают ветераны этого ритуала, физическая польза от закаливания и "шаг веры" - вещи неразделимые. При том что многие представители православной церкви считают крещенские купания чисто народной традицией.





undefined

Олег Моцарь, начальник Поисково-спасательной службы Самарской области:

- В этом году крещенские купания прошли без эксцессов. Толщина льда составляет 35 сантиметров. Официально открыта была только одна купель - на Полевом спуске, тем не менее администрация города великолепно организовала мероприятие. Я считаю, что пример, показанный в этом году, должен быть в последующем распространен на остальные места традиционного купания.