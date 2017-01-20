Самарская полиция вызвала на допрос Вадима Скрипченко из-за матча "Урал" - "Терек"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча "Урал" - "Терек", которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами, пишет life.ru.

Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на допрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако, по словам источника, тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.

Издание отмечает, что белорус готов судиться с "Уралом" и в свою очередь требовать возмещения денежного ущерба в связи с невыплатой задолженностей по зарплате. Если потребуется, тренер не будет замалчивать обстоятельства, приведшие к расставанию с клубом, а именно события вокруг матча "Урал" - "Терек".

В обращении в Палату по разрешению споров Скрипченко упомянул обстоятельства "странного" матча против "Терека", пожаловавшись на "неуправляемость" игроков в ходе матча и необъяснимость их ошибок.

Как утверждает тренер, он был шокирован случившимся, а их причиной могла стать история встреч с грозненцами, сопровождавшаяся шумихой в СМИ и необычными событиями на букмекерском рынке. Перед одним из матчей ушел другой главный тренер "Урала" - Виктор Гончаренко, в штабе которого работал Скрипченко и которого он заменил в 2015 году.

Что же касается непосредственно финансовых деталей противостояния, то тренер отверг все денежные требования уральцев и обвинения в увольнении без уважительной причины и попросил Палату по разрешению споров взыскать со своего бывшего клуба 900 тыс. руб. в счет погашения задолженности по зарплате и процентов за просрочку выплаты.

Сам Вадим Скрипченко комментировать какую-либо информацию по данному вопросу отказался.