Начальник сызранской полиции остался вне подозрений по делам о краже денег, нелегальном мигранте и незаконном хранении боеприпасов

В Новокуйбышевске вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру местного отдела полиции Светлане Антиповой. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Все дело в том, что в декабре 2015 г. она похитила более 800 тыс. руб., которые из федерального бюджета были выделены для полицейских Новокуйбышевска.

Интересно, что во время расследования женщина говорила, что действовала по указанию своего начальника - в то время отдел МВД Новокуйбышевска возглавлял Андрей Гусаров, который теперь является начальником МУ МВД России "Сызранское".

По словам Антиповой, 800 тыс. руб. они поделили вместе с Гусаровым. При этом появлялась информация, что ущерб от деятельности Антиповой и "неустановленных лиц" оценивался в 8 млн рублей.

Мужчина все отрицал и ссылался на личную неприязнь, которую к нему испытывает подчиненная. Даже тот факт, что две сотрудницы бухгалтерии новокуйбышевской полиции подтвердили слова Антиповой, на дело никак не повлиял. Под суд она пошла одна, и в итоге ее приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Между тем личностью Гусарова заинтересовались сотрудники УФСБ России по Самарской области - по поручению следователя регионального Следственного комитета в его доме в Малой Царевщине в 2016 г. провели обыск. В частном доме обнаружился таджик-нелегал, привлеченный к строительству на территории участка приличных размеров, а также незарегистрированные и хранящиеся с нарушениями боеприпасы: 122 автоматных патрона войскового образца, гражданский оборот которых в России запрещен, и охотничьи патроны к нарезному карабину.

И тут Андрей Гусаров оказался ни при чем. Мигранта, видимо, "пропустила" его супруга, которая занимается вопросами миграции в отделе полиции по Красноярскому району, а хозяином патронов объявил себя один из родственников полицейского. А поскольку этот родственник не является спецсубъектом, то уголовное дело по факту незаконного хранения оружия СУ СК РФ по Самарской области передал полиции.