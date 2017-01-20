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Суды Происшествия

Начальник сызранской полиции остался вне подозрений по делам о краже денег, нелегальном мигранте и незаконном хранении боеприпасов

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру местного отдела полиции Светлане Антиповой. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Все дело в том, что в декабре 2015 г. она похитила более 800 тыс. руб., которые из федерального бюджета были выделены для полицейских Новокуйбышевска.

Интересно, что во время расследования женщина говорила, что действовала по указанию своего начальника - в то время отдел МВД Новокуйбышевска возглавлял Андрей Гусаров, который теперь является начальником МУ МВД России "Сызранское".

По словам Антиповой, 800 тыс. руб. они поделили вместе с Гусаровым. При этом появлялась информация, что ущерб от деятельности Антиповой и "неустановленных лиц" оценивался в 8 млн рублей.

Мужчина все отрицал и ссылался на личную неприязнь, которую к нему испытывает подчиненная. Даже тот факт, что две сотрудницы бухгалтерии новокуйбышевской полиции подтвердили слова Антиповой, на дело никак не повлиял. Под суд она пошла одна, и в итоге ее приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Между тем личностью Гусарова заинтересовались сотрудники УФСБ России по Самарской области - по поручению следователя регионального Следственного комитета в его доме в Малой Царевщине в 2016 г. провели обыск. В частном доме обнаружился таджик-нелегал, привлеченный к строительству на территории участка приличных размеров, а также незарегистрированные и хранящиеся с нарушениями боеприпасы: 122 автоматных патрона войскового образца, гражданский оборот которых в России запрещен, и охотничьи патроны к нарезному карабину.

И тут Андрей Гусаров оказался ни при чем. Мигранта, видимо, "пропустила" его супруга, которая занимается вопросами миграции в отделе полиции по Красноярскому району, а хозяином патронов объявил себя один из родственников полицейского. А поскольку этот родственник не является спецсубъектом, то уголовное дело по факту незаконного хранения оружия СУ СК РФ по Самарской области передал полиции.

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Последние комментарии

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Sârbu Alexei 09 января 2017 16:50 Партию "Воля" отправили в небытие, а Марину Герасимову - в СИЗО

Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.

Алексей Глыбин 26 декабря 2016 12:01 Суд прекратил уголовное дело медсестры из Новокуйбышевска, обвиняемой в трагическом ДТП у поликлиники

Верните Шуре Ломоносову тачку!

Александр Мосолов 14 декабря 2016 23:00 Адвокаты полковника ГРУ Владимира Квачкова предоставили заключение экспертов, которые могут опровергнуть обвинение

ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."

Наталья Анисимова 05 декабря 2016 00:28 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

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