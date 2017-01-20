Верховный Суд поддержал застройщика ТЦ "Нота" в праве на взыскание с "Мелодии" более чем 5 млн рублей

ООО "Мелодия" не удалось оспорить претензии ЗАО "Волгапромстрой" на взыскание более чем 5 млн руб. по договору строительства ТЦ "Нота". Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного Суда.
Напомним, в мае 2010 г. стороны заключили генподрядный договор на строительство здания "Универсального магазина в г. Самара в Промышленном районе на пересечении улиц А.Бубнова и Московское шоссе". В апреле 2012 г. был подписан акт приемки объекта.
Согласно акту выполненных работ строительство обошлось в 827,9 млн руб., "Мелодия" выплатила "Волгапромстрою" 822,7 миллиона. Оставшуюся сумму подрядчик взыскал через суд. Заказчик пытался оспорить это решение, но апелляция и кассация оставили его в силе. Тогда "Мелодия" обратилась с иском в кассацию Верховного Суда, но снова безуспешно.
Последние комментарии
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.
Антон, "Жили-Были" на Галактионовской и Ерошевского не работают с прошлого года (про остальные не знаю). Что об этом говорят?
Сколько слез и боли жильцам причинил этот собственник!Пусть ему отольются людские слезы!