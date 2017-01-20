Верховный Суд поддержал застройщика ТЦ "Нота" в праве на взыскание с "Мелодии" более чем 5 млн рублей

ООО "Мелодия" не удалось оспорить претензии ЗАО "Волгапромстрой" на взыскание более чем 5 млн руб. по договору строительства ТЦ "Нота". Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного Суда.

Напомним, в мае 2010 г. стороны заключили генподрядный договор на строительство здания "Универсального магазина в г. Самара в Промышленном районе на пересечении улиц А.Бубнова и Московское шоссе". В апреле 2012 г. был подписан акт приемки объекта.

Согласно акту выполненных работ строительство обошлось в 827,9 млн руб., "Мелодия" выплатила "Волгапромстрою" 822,7 миллиона. Оставшуюся сумму подрядчик взыскал через суд. Заказчик пытался оспорить это решение, но апелляция и кассация оставили его в силе. Тогда "Мелодия" обратилась с иском в кассацию Верховного Суда, но снова безуспешно.