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Девелопмент Строительство и недвижимость

Верховный Суд поддержал застройщика ТЦ "Нота" в праве на взыскание с "Мелодии" более чем 5 млн рублей

МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Мелодия" не удалось оспорить претензии ЗАО "Волгапромстрой" на взыскание более чем 5 млн руб. по договору строительства ТЦ "Нота". Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного Суда.

Напомним, в мае 2010 г. стороны заключили генподрядный договор на строительство здания "Универсального магазина в г. Самара в Промышленном районе на пересечении улиц А.Бубнова и Московское шоссе". В апреле 2012 г. был  подписан акт приемки объекта.

Согласно акту выполненных работ строительство обошлось в 827,9 млн руб., "Мелодия" выплатила "Волгапромстрою" 822,7 миллиона. Оставшуюся сумму подрядчик взыскал через суд. Заказчик пытался оспорить это решение, но апелляция и кассация оставили его в силе. Тогда "Мелодия" обратилась с иском в кассацию Верховного Суда, но снова безуспешно.

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