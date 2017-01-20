Награждены победители конкурса "Золотое перо губернии"

18 января в отеле "Ренессанс" прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса "Золотое перо губернии". В церемонии принял участие губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

В своем приветственном слове губернатор отметил, что за последние пять лет в регионе произошли существенные изменения, и коснулись они всех городов и районов.

Также он поблагодарил журналистское сообщество за поддержку и призвал не игнорировать проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе работы. К примеру, глава региона попросил СМИ внимательно следить за процессом ремонта дорог и смело выступать с критикой, если качество магистралей оставляет желать лучшего.

По итогам конкурса "Золотое перо губернии" были названы лучшие журналисты 2016 года в трех номинациях - "Печатные СМИ", "Электронные СМИ" и "Интернет-издание".

Обозреватель "Социальной газеты" Нина Судницина получила "золотое перо" в номинации "Печатные СМИ" за цикл материалов о патриотическом воспитании. Она много лет отдала журналистике, является членом Союза журналистов России. Трудилась на радио, телевидении, сейчас в газете.

В номинации "Электронные СМИ" победителем стала руководитель проекта редакции "ВАЗ ТВ" (Тольятти) Наталья Корсакова за авторский проект "Роман с Современником" - об АвтоВАЗе и творчестве". Имеет несколько авторских проектов, обозреватель информационной программы "Новости Тольятти", освещает события в области культуры и искусств.

"Золотое перо" в номинации "Интернет СМИ" получила корреспондент электронного периодического издания "Парк Гагарина" Екатерина Спиваковская за яркость слова и глубину проработки темы. В самарской журналистике с начала 1990-х. Работала в печатных изданиях, на радио. В последние годы публикуется на интернет-портале. Автор текстов о повседневной жизни, любви, книгах, Самарском университете, стране и политике. В прошлом году вышла книга "Оливки с воском", в которую вошли публикации Екатерины разных лет.

Авторские статуэтки в форме крыла птицы с золотым пером, почетный диплом и ценный подарок победители получили из рук секретаря Союза журналистов России, председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой и заместителя председателя областного Союза, директора филиала "Российской газеты" в Самаре Владимира Бабенкова.

Престижный журналистский конкурс проводится Союзом журналистов и областным правительством с 1998 года. За это время его лауреатами стали 53 представителя средств массовой информации.

Также были озвучены имена обладателей премий Самарской областной организации Союза журналистов России.

Премией "Дебют" была отмечена корреспондент информационной программы "День" Новокуйбышевского телевидения Екатерина Родина за цикл передач о жизни родного города.

Премией "За вклад в развитие журналистики" имени Натальи Мануйловой отмечен председатель Ассоциации районных и городских телерадиокомпаний областного Союза журналистов, генеральный директор ОАО "Новокуйбышевское телевидение" Александр Смирнов за многолетнюю и эффективную работу на телеканале.

Премию "Личность в журналистике" имени Валентины Неверовой в этом году получил руководитель журнала "Первый", заместитель председателя областного Союза журналистов Олег Лукьянов за создание журнала со своим творческим лицом.

Премией "И мастерство, и откровение" имени Геннадия Шабанова награждена обозреватель отдела "Общество и культура" "Самарской газеты" Ирина Шабалина за серию материалов "Самарские усадьбы: время возрождения".

Обладателем премии "С открытым забралом" имени Валерия Иванова стал специальный корреспондент информационного портала "Про город Самара" Михаил Горюнов за серию публикаций о борьбе с негативными явлениями.