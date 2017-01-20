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Суды Происшествия

Для студента, "втемную" доставившего наркотики в зону, просят 12 лет заключения

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 января, в суде Комсомольского района Тольятти состоялись прения по делу 20-летнего самарского студента Артема Столярова, который, приняв предложение о работе из Интернета, доставил в Тольятти пакет якобы с телефоном для "работодателя" и был задержан, так как в пакете оказались наркотики, сообщает корреспонденту Волга Ньюс.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, события, приведшие 20-летнего третьекурсника самарского вуза Артема Столярова на скамью подсудимых, произошли в сентябре 2016 года. В тот период он вместе со своей девушкой снял квартиру и, чтобы иметь средства на существование, разместил в Интернете объявление о поиске подработки. Ему поступали предложения. По просьбе одного "работодателя" парень сделал в Самаре и переслал в Москву фотографии, по просьбе второго вместе с другом Максимом расклеивал по городу объявления.

Утром 18 сентября ему позвонил некий Дмитрий, который сообщил, что в данный момент якобы находится в частной клинике закрытого типа в Тольятти и ему нужно привезти телефон с sim-картой. Артем согласился. Дмитрий пообещал за работу 3,5 тыс. руб., прислал за ним такси и в дальнейшем координировал действия водителя и Артема по телефону. В итоге таксист привез студента в Новокуйбышевск, где парень забрал из указанной работодателем урны пакет якобы с телефоном и привез его в частную клинику в Тольятти.

В Автограде по указке Дмитрия таксист остановился в районе ул. Железнодорожной. Затем Артем, постоянно поддерживая связь с "работодателем", шел туда, куда тот ему указывал. По пути он увидел забор, вышки и предположил, что это может быть колония. И тут его сразу задержал сотрудник учреждения с собакой. Он доставил Артема в административное здание учреждения. Туда потом приехали сотрудники тольяттинской полиции. При вскрытии пакета выяснилось, что там не телефон, а упаковка с героином весом около 14 граммов. В отношении студента возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, и он был взят под стражу. По окончании следствия дело Артема Столярова передали для рассмотрения в суд Комсомольского района. Вести процесс назначили судью Андрея Кириллова.

Во время допроса на суде Артем утверждал, что подпал под статью по наивности, из-за отсутствия жизненного опыта. Говорил, что даже после задержания, до последнего момента, пока полицейские не развернули пакет, верил, что внутри находится телефон для "работодателя" Дмитрия.

"Мне 20 лет, я только начал жить, и вот такое случилось, - говорил на суде Артем. - Что будет дальше… Я действовал под руководством Дмитрия. Он меня вел. Я не знал, что находится в свертке. Верил до момента вскрытия свертка, что там находится телефон".

А допрошенный в суде оперативник колонии ИК-16 утверждал, что у него заранее была информация о том, что Артем Столяров повезет наркотик для переброски в зону. В связи с этим были организованы оперативные мероприятия, результатом которых стало задержание Столярова у стен колонии и изъятие наркотика.

Но, как выяснилось в суде, ни при оперативных мероприятиях, ни во время следствия правоохранители так и не установили и не задержали организатора наркосбыта - "работодателя" Дмитрия.

Судья Андрей Кириллов спросил у оперативника ИК-16, известно ли, кому предназначался наркотик. Страж порядка ответил, что, предположительно, известно. Но этот человек якобы уже освободился из колонии. Также судья спросил, известно ли, где находился человек, с которым подсудимый созванивался. На что оперативник ответил отрицательно.

Окончательной ясности в том, откуда звонил Дмитрий, не внесли и полученные судом распечатки телефонных соединений во время его переговоров с Артемом Столяровым. По словам адвоката подсудимого Алексея Сибалакова, точка сотовой связи, откуда исходили звонки Дмитрия, находится на ул. Никонова в микрорайоне Шлюзовой Тольятти, что недалеко от колонии ИК-16. То есть он мог звонить и из зоны. Но как было на самом деле, установить не удалось.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Столярова Алексей Сибалаков, на прошедших 18 января прениях представитель государственного обвинения просил признать Артема Столярова виновным в сбыте наркотиков и назначить ему 12 лет лишения свободы.

"Я просил переквалифицировать статью обвинения, так как считаю, что Столяровым был совершен не сбыт, а пособничество в приобретении наркотических средств в крупном размере, - пояснил адвокат. - В связи с чем я просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Той же позиции придерживается и мой подзащитный".

В то, что Артем Столяров мог сознательно согласиться на поставку наркотиков, не верят и его знакомые. На одно из заседаний они привезли коллективную петицию, которую подписали 53 человека, в том числе друзья, знакомые, студенты и преподаватели вуза, где учится подсудимый, среди них профессор и доцент его кафедры. В петиции не пожелавшие остаться безучастными к происходящему с Артемом люди дают ему хорошую характеристику, говорят, что знают молодого человека как честного, порядочного, способного прийти на помощь в трудную минуту, и просят не назначать ему наказание, связанное с лишение свободы. Также в суд было передано ходатайство от мамы одного из студентов - друзей Артема, которая также отзывается о нем хорошо и призывает суд к объективности. По ходатайству адвоката Алексея Сибалакова петиция и ходатайство были приобщены к делу.

К какому решению придет суд, будет известно через несколько дней.

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