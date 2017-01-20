ДТП осложнило движение транспорта в районе пересечения Московского шоссе и ул. Советской Армии

В пятницу, 20 января, на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии столкнулись два легковых автомобиля, что осложнило движение транспортных потоков, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происходящего.

Сколько точно машин участвовало в ДТП, пока неизвестно. По словам очевидца, две столкнувшиеся машины стоят на середине перекрестка. Данных о пострадавших пока нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Тем временем, как указано на карте Самары в "Яндексе", вокруг данного перекрестка образовались серьезные пробки. Движение сильно затруднено на ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе в обе стороны. Скорость движения транспортных потоков там указана от 3 до 5 км/ч. Затор показан на ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе.

В обратном направлении движение свободно. И на Московском шоссе обозначена пробка со стороны ул. 22-го Партсъезда к перекрестку с ул. Советской Армии. Осложнено движение по ул. Ново-Садовой от ул. Потапова до ул. Советской Армии.