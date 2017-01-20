ДТП осложнило движение транспорта в районе пересечения Московского шоссе и ул. Советской Армии

В пятницу, 20 января, на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии столкнулись два легковых автомобиля, что осложнило движение транспортных потоков, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происходящего.
Сколько точно машин участвовало в ДТП, пока неизвестно. По словам очевидца, две столкнувшиеся машины стоят на середине перекрестка. Данных о пострадавших пока нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Тем временем, как указано на карте Самары в "Яндексе", вокруг данного перекрестка образовались серьезные пробки. Движение сильно затруднено на ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе в обе стороны. Скорость движения транспортных потоков там указана от 3 до 5 км/ч. Затор показан на ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе.
В обратном направлении движение свободно. И на Московском шоссе обозначена пробка со стороны ул. 22-го Партсъезда к перекрестку с ул. Советской Армии. Осложнено движение по ул. Ново-Садовой от ул. Потапова до ул. Советской Армии.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.