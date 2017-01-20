В Самаре возбудили дело по факту изнасилования на автостоянке в Промышленном районе

В среду, 18 января, в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего еще пару лет назад.

По данным источника в правоохранительных органах, вечером 1 января 2014 г. 38-летний мужчина изнасиловал в автомобиле Ford Focus девушку, которой тогда было всего 15 лет. Преступление было совершено на автостоянке на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары.

О подозреваемом известно, что он уже имеет судимости за хулиганство и угрозу убийством. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Почему дело возбудили лишь в 2017 г., уточнить не удалось.