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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили дело по факту изнасилования на автостоянке в Промышленном районе

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 января, в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего еще пару лет назад.

По данным источника в правоохранительных органах, вечером 1 января 2014 г. 38-летний мужчина изнасиловал в автомобиле Ford Focus девушку, которой тогда было всего 15 лет. Преступление было совершено на автостоянке на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары.

О подозреваемом известно, что он уже имеет судимости за хулиганство и угрозу убийством. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Почему дело возбудили лишь в 2017 г., уточнить не удалось.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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