В Самаре возбудили дело по факту изнасилования на автостоянке в Промышленном районе

В среду, 18 января, в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего еще пару лет назад.
По данным источника в правоохранительных органах, вечером 1 января 2014 г. 38-летний мужчина изнасиловал в автомобиле Ford Focus девушку, которой тогда было всего 15 лет. Преступление было совершено на автостоянке на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары.
О подозреваемом известно, что он уже имеет судимости за хулиганство и угрозу убийством. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.
Почему дело возбудили лишь в 2017 г., уточнить не удалось.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.