В области могут начать допуск автобусов к перевозке детей по техсостоянию, а не по дате выпуска

На заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 19 января рассмотрено обращение депутатов думы Тольятти по организации детского образовательного туризма.
Согласно утвержденным постановлением правительства РФ правилам организованной перевозки группы детей автобусами, с 1 июля 2017 г. транспорт со сроком эксплуатации 10 лет и более планируется не допускать к работе.
По информации транспортных организаций Тольятти, в городе автобусы с вместимостью 45 человек и более, которые эксплуатируются дольше этого срока, составляют 75%, а с вместимостью до 25 мест - 50%.
Депутаты считают, что транспорт иностранных производителей, таких как Mercedes, Neoplan и MAN, может эксплуатироваться более 10 лет, и, если автобусы обслуживаются и ремонтируются должным образом, то критерий оценки по сроку эксплуатация не является объективным.
Закупка же новых автобусов, особенно большей вместимости, практически невозможна из-за их высокой стоимости - почти 10 млн руб. за одно транспортное средство.
Кроме того, по мнению инициаторов обращения, требования к году выпуска отразятся на стоимости детских перевозок и могут привести к сокращению их объема в несколько раз.
В связи с этим тольяттинские депутаты предлагают определять критерием допуска автобуса к перевозке детей не дату его выпуска, а техническое состояние в соответствии с диагностической картой техосмотра.
В этом их поддержали представители областных управления ГИБДД ГУ МВД, министерства образования и науки и министерства транспорта и автомобильных дорог.
Помимо этого, предложено исключить из правил требование о подаче уведомлений за два дня для городских и пригородных перевозок. В качестве альтернативного варианта - разработать порядок срочного уведомления для обеспечения возможности выезда автобуса по непредвиденным обстоятельствам.
Депутаты предлагают предусмотреть возможность дополнительного допуска лиц, не включенных в список детской группы, в частности сотрудников туроператора, экскурсоводов, гидов, волонтеров-помощников. Попросили также уточнить регламент перевозки детей в ночное время.
По итогам обсуждения инициативу отправили на рассмотрение общественной комиссии.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.