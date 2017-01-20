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Транспорт Транспорт и связь

В области могут начать допуск автобусов к перевозке детей по техсостоянию, а не по дате выпуска

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 19 января рассмотрено обращение депутатов думы Тольятти по организации детского образовательного туризма.

Согласно утвержденным постановлением правительства РФ правилам организованной перевозки группы детей автобусами, с 1 июля 2017 г. транспорт со сроком эксплуатации 10 лет и более планируется не допускать к работе.

По информации транспортных организаций Тольятти, в городе автобусы с вместимостью 45 человек и более, которые эксплуатируются дольше этого срока, составляют 75%, а с вместимостью до 25 мест - 50%.

Депутаты считают, что транспорт иностранных производителей, таких как Mercedes, Neoplan и MAN, может эксплуатироваться более 10 лет, и, если автобусы обслуживаются и ремонтируются должным образом, то критерий оценки по сроку эксплуатация не является объективным.

Закупка же новых автобусов, особенно большей вместимости, практически невозможна из-за их высокой стоимости - почти 10 млн руб. за одно транспортное средство.

Кроме того, по мнению инициаторов обращения, требования к году выпуска отразятся на стоимости детских перевозок и могут привести к сокращению их объема в несколько раз.

В связи с этим тольяттинские депутаты предлагают определять критерием допуска автобуса к перевозке детей не дату его выпуска, а техническое состояние в соответствии с диагностической картой техосмотра.

В этом их поддержали представители областных управления ГИБДД ГУ МВД, министерства образования и науки и министерства транспорта и автомобильных дорог.

Помимо этого, предложено исключить из правил требование о подаче уведомлений за два дня для городских и пригородных перевозок. В качестве альтернативного варианта - разработать порядок срочного уведомления для обеспечения возможности выезда автобуса по непредвиденным обстоятельствам.

Депутаты предлагают предусмотреть возможность дополнительного допуска лиц, не включенных в список детской группы, в частности сотрудников туроператора, экскурсоводов, гидов, волонтеров-помощников. Попросили также уточнить регламент перевозки детей в ночное время.

По итогам обсуждения инициативу отправили на рассмотрение общественной комиссии.

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