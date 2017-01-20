На жилищное строительство в Самарской области за три года направят 144 млрд рублей

На программы по развитию жилищного строительства до 2020 г. в Самарской области потратят 144 млрд рублей.
Такие данные на заседании правительства СО 20 января озвучил министр строительства региона Александр Баландин.
На заседании был рассмотрен проект о внесении изменений в постановление регправительства от 27 ноября 2013 г. №684 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года".
Изменения получили одобрение правительства области.
"Наша задача - привести эту программу в соответствие с законом о бюджете Самарской области на три года", - пояснил Александр Баландин.
Он рассказал, что в региональной казне предусмотрено дополнительное финансирование программы на три года в объеме 5,25 млрд руб., том числе за счет областного бюджета 4,65 млрд руб. и 600 млн руб. - за счет федерального.
"На 2017 год объем запланированных расходов составляет 3,2 млрд, из них 2,97 - из областного бюджета и 0,23 - из федерального. В 2018-19 годах мы будем получать из федеральной казны до 20 млн рублей ежегодно. Из областных денег на развитие жилищного строительства в 2018 году предусмотрено выделение 840 млн рублей, в 2019 году - 180 миллионов. Общий объем финансирования мероприятий по жилищному строительству в Самарской области из всех источников, в том числе фонда капитального ремонта за три года составит 144 млрд рублей", - заключил Баландин.
Последние комментарии
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?