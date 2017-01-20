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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил с 80-летием первого президента Татарстана, государственного советника Татарстана, председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Николай Меркушкин поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием Николай Меркушкин поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием
Фото: Архив «ВН»

Губернатор особо отметил, что Минтимер Шарипович внес неоценимый вклад в развитие российской государственности, активно участвовал в закладке фундамента политической системы России, и его имя неразрывно связано с выдающимися достижениями многонационального народа Татарстана.

"Благодаря Вашей мудрой, взвешенной позиции республика даже в самые сложные времена сохраняла стабильность и была нацелена на развитие, повышение благосостояния людей. Заложенная под Вашим руководством основа и сегодня позволяет Татарстану быть одним из самых передовых, перспективных субъектов Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме.

Николай Меркушкин особо подчеркнул, что Минтимер Шаймиев служит примером для многих глав регионов: "Долгие годы мы работали с Вами вместе. У Вас всегда было чему поучиться. Лично для меня, для многих других глав регионов Вы всегда были и остаетесь не только примером мудрого руководителя, умеющего безраздельно подчинять свою жизнь интересам дела, но и высоким нравственным ориентиром. Я часто вспоминаю наши встречи, беседы на животрепещущие темы. И сегодня нередко в своей повседневной работе и при принятии важнейших решений мне приходится опираться на Ваш бесценный опыт и пользоваться багажом знаний, накопленным за десятилетия нашего совместного труда".

Глава региона пожелал Минтимеру Шаймиеву дальнейших успехов на благо Республики Татарстан и великой России, крепкого здоровья и семейного счастья.

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