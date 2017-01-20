Николай Меркушкин поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил с 80-летием первого президента Татарстана, государственного советника Татарстана, председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
Губернатор особо отметил, что Минтимер Шарипович внес неоценимый вклад в развитие российской государственности, активно участвовал в закладке фундамента политической системы России, и его имя неразрывно связано с выдающимися достижениями многонационального народа Татарстана.
"Благодаря Вашей мудрой, взвешенной позиции республика даже в самые сложные времена сохраняла стабильность и была нацелена на развитие, повышение благосостояния людей. Заложенная под Вашим руководством основа и сегодня позволяет Татарстану быть одним из самых передовых, перспективных субъектов Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме.
Николай Меркушкин особо подчеркнул, что Минтимер Шаймиев служит примером для многих глав регионов: "Долгие годы мы работали с Вами вместе. У Вас всегда было чему поучиться. Лично для меня, для многих других глав регионов Вы всегда были и остаетесь не только примером мудрого руководителя, умеющего безраздельно подчинять свою жизнь интересам дела, но и высоким нравственным ориентиром. Я часто вспоминаю наши встречи, беседы на животрепещущие темы. И сегодня нередко в своей повседневной работе и при принятии важнейших решений мне приходится опираться на Ваш бесценный опыт и пользоваться багажом знаний, накопленным за десятилетия нашего совместного труда".
Глава региона пожелал Минтимеру Шаймиеву дальнейших успехов на благо Республики Татарстан и великой России, крепкого здоровья и семейного счастья.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.