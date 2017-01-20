Самоинкассация от Сбербанка дает больше возможностей для ведения бизнеса онлайн

Тысячи бизнесменов ежедневно используют удаленные каналы для получения банковских услуг: открывают счета в режиме онлайн, подают заявки на кредиты без посещения офиса, самостоятельно пополняют баланс компании благодаря услуге самоинкассации. Многие задачи предприниматели решают через сервис "Сбербанк Бизнес Онлайн", который стал еще удобнее после недавнего обновления дизайна и добавления новых функций. Специалисты банка рассказывают о новых возможностях "Сбербанк Бизнес Онлайн".

1. Новый сервис проверит надежность контрагента на основе данных из официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике - ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн".

2. Рутинные задачи теперь будут выполняться быстрее благодаря новому дизайну и техническим изменениям. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновленному "Сбербанк Бизнес Онлайн" клиенты банка могут на сайте банка.

3. Подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы позволяет новый раздел "Магазин". Теперь предпринимателю доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчетов.

4. Появилось приложение "Сбербанк Бизнес Онлайн" для Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платежные поручения прямо с часов.

5. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги контрагентов, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счета. Возможности приложения будут постоянно расширяться.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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