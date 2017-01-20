В Самарской филармонии прозвучит флейта Пана

В концертном зале Самарской филармонии 31 января состоится концерт "Соловей" Игоря Подгоряну (флейта Пана, Республика Молдова) и камерного оркестра филармонии Volga Philharmonic под управлением Евгения Хохлова.

"Игорь Подгоряну - самый яркий исполнитель на флейте Пана из нового поколения", - так говорит о нем признанный музыкант, играющий на флейте Пана, Василе Йову. - Игорю Подгоряну удается достичь главного - сделать флейту Пана равной широко известным другим классическим инструментам".

Игорь Подгоряну - лауреат национальных и международных конкурсов, обладатель Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на Пан-флейте "Fanica Luca" (Бухарест, 2007 год). Благодаря своей необыкновенной технике Игорь Подгоряну гастролирует на лучших концертных площадках Европы, выступает сольно и с оркестрами во Франции, Италии, Австрии, Польше, России, Турции, Сербии и других странах.

В Самаре музыкант исполнит произведения Паганини ("Венецианский карнавал"), Динику ("Мартовский Хоровод", "Почтовая карета" и "Жаворонок"), Морриконе ("Однажды в Америке" и "Гобой Габриэля"), Ласта ("Одинокий пастух"), Бартока (Шесть румынских танцев), Замфира ("На вершине холма"), Димитреску ("Крестьянский танец"), Г. и А. Мустя ("Хора любви" и "Ностальгия") и Дворжака (два славянских танца).