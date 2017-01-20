В Самарской филармонии прозвучит флейта Пана

В концертном зале Самарской филармонии 31 января состоится концерт "Соловей" Игоря Подгоряну (флейта Пана, Республика Молдова) и камерного оркестра филармонии Volga Philharmonic под управлением Евгения Хохлова.
"Игорь Подгоряну - самый яркий исполнитель на флейте Пана из нового поколения", - так говорит о нем признанный музыкант, играющий на флейте Пана, Василе Йову. - Игорю Подгоряну удается достичь главного - сделать флейту Пана равной широко известным другим классическим инструментам".
Игорь Подгоряну - лауреат национальных и международных конкурсов, обладатель Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на Пан-флейте "Fanica Luca" (Бухарест, 2007 год). Благодаря своей необыкновенной технике Игорь Подгоряну гастролирует на лучших концертных площадках Европы, выступает сольно и с оркестрами во Франции, Италии, Австрии, Польше, России, Турции, Сербии и других странах.
В Самаре музыкант исполнит произведения Паганини ("Венецианский карнавал"), Динику ("Мартовский Хоровод", "Почтовая карета" и "Жаворонок"), Морриконе ("Однажды в Америке" и "Гобой Габриэля"), Ласта ("Одинокий пастух"), Бартока (Шесть румынских танцев), Замфира ("На вершине холма"), Димитреску ("Крестьянский танец"), Г. и А. Мустя ("Хора любви" и "Ностальгия") и Дворжака (два славянских танца).
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!