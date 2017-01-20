В самарском баре Houston выступит солист группы "Адриан и Александр" Александр Щербина

В среду, 25 января, в самарском баре Houston (Красноармейская, 1) состоится концерт московского автора-исполнителя, солиста музыкальных проектов "Адриан и Александр" и "ПаYзы им. Станиславского" Александра Щербины.
Творчество музыканта относят к "новой волне" авторской песни. В Самаре Щербина даст концерт с гитаристом Львом Кузнецовым.
"Похоже, все новые песни декабря-января впервые спою именно там, - пишет музыкант на своей странице "ВКонтакте". - Я говорил, что под Новый год накатило? И не отпускало. И как всегда - сразу, палитрой, от трагичного до безобразно веселого".
Напомним, Щербина также выступит на одном из концертов зимнего Грушинского фестиваля в филармонии (18 февраля в 16.00) вместе с Василием Уриевским и Павлом Пиковским.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!