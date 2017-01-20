В самарском баре Houston выступит солист группы "Адриан и Александр" Александр Щербина

В среду, 25 января, в самарском баре Houston (Красноармейская, 1) состоится концерт московского автора-исполнителя, солиста музыкальных проектов "Адриан и Александр" и "ПаYзы им. Станиславского" Александра Щербины.

Творчество музыканта относят к "новой волне" авторской песни. В Самаре Щербина даст концерт с гитаристом Львом Кузнецовым.

"Похоже, все новые песни декабря-января впервые спою именно там, - пишет музыкант на своей странице "ВКонтакте". - Я говорил, что под Новый год накатило? И не отпускало. И как всегда - сразу, палитрой, от трагичного до безобразно веселого".

Напомним, Щербина также выступит на одном из концертов зимнего Грушинского фестиваля в филармонии (18 февраля в 16.00) вместе с Василием Уриевским и Павлом Пиковским.