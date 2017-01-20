Самарская гимнастка стала бронзовым призером первенства ПФО

В Казани с 15 по 17 января состоялось первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. В нем приняли участие спортсменки Самарской области.

В финалы по многоборью вышли Милана Науменко, Дарья Колетвинцева (обе выступали по программе "кандидат в мастера спорта") и юная Алиса Кураева, впервые выступающая по программе 1 взрослого разряда. Милана Науменко стала бронзовым призером в финалах многоборья. Все гимнастки тренируются под руководством Елены Лысенко.

По результатам прошедшего первенства была сформирована сборная команда Приволжского федерального округа для участия в первенстве России, которое пройдет в феврале. В состав сборной вошла самарская гимнастка Милана Науменко, сообщает министерство спорта Самарской области.