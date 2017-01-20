Самарская гимнастка стала бронзовым призером первенства ПФО

В Казани с 15 по 17 января состоялось первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. В нем приняли участие спортсменки Самарской области.
В финалы по многоборью вышли Милана Науменко, Дарья Колетвинцева (обе выступали по программе "кандидат в мастера спорта") и юная Алиса Кураева, впервые выступающая по программе 1 взрослого разряда. Милана Науменко стала бронзовым призером в финалах многоборья. Все гимнастки тренируются под руководством Елены Лысенко.
По результатам прошедшего первенства была сформирована сборная команда Приволжского федерального округа для участия в первенстве России, которое пройдет в феврале. В состав сборной вошла самарская гимнастка Милана Науменко, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!