ХК ЦСК ВВС дозаявил нападающего из ХК "Чебоксары"

Заявку ЦСК ВВС пополнил нападающий.
Новичком клуба стал Никита Сафронов #20, (03.09.1993), рост 179, вес 72. Предыдущий клуб ХК "Чебоксары" (Чебоксары), сообщает официальный сайт клуба.
Заявку ЦСК ВВС пополнил нападающий.
Новичком клуба стал Никита Сафронов #20, (03.09.1993), рост 179, вес 72. Предыдущий клуб ХК "Чебоксары" (Чебоксары), сообщает официальный сайт клуба.
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