Прокуратура требует ужесточить наказание подрядчику, осужденному за хищение 63 млн руб. из бюджета

В областной суд Самарской области поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный директору ООО "Алгоритм" Роману Разливанову и его предполагаемой пособнице - директору ООО "Оверхол Строй-Маркет" Галине Варфоломеевой, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Ранее Разливанова и Варфоломееву признали виновными в хищении 63 млн руб. из регионального министерства энергетики и ЖКХ. Мужчину, проходившего по двум эпизодам мошенничества и двум эпизодам легализации денег, приговорили к пяти годам колонии-поселения, а женщину, которую обвиняли в пособничестве в мошенничестве, - к двум годам колонии-поселения.
Такой приговор не устроил прокуратуру, и она обжаловала его за мягкостью. Кроме того, осужденные не предпринимали попыток вернуть пропавшие из бюджета средства.
Напомним, по версии следствия, за 63 млн руб. подрядчики выиграли конкурсы, подписали договоры и обещали закупить и установить общедомовые счетчики в нескольких сотнях домов Новокуйбышевска. Но позже проверка показала, что работа, за которую были заплачены немалые деньги, так и не выполнена. В итоге Разливанов и Варфоломеева предстали перед судом.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!