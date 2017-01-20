Прокуратура требует ужесточить наказание подрядчику, осужденному за хищение 63 млн руб. из бюджета

В областной суд Самарской области поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный директору ООО "Алгоритм" Роману Разливанову и его предполагаемой пособнице - директору ООО "Оверхол Строй-Маркет" Галине Варфоломеевой, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Ранее Разливанова и Варфоломееву признали виновными в хищении 63 млн руб. из регионального министерства энергетики и ЖКХ. Мужчину, проходившего по двум эпизодам мошенничества и двум эпизодам легализации денег, приговорили к пяти годам колонии-поселения, а женщину, которую обвиняли в пособничестве в мошенничестве, - к двум годам колонии-поселения.

Такой приговор не устроил прокуратуру, и она обжаловала его за мягкостью. Кроме того, осужденные не предпринимали попыток вернуть пропавшие из бюджета средства.

Напомним, по версии следствия, за 63 млн руб. подрядчики выиграли конкурсы, подписали договоры и обещали закупить и установить общедомовые счетчики в нескольких сотнях домов Новокуйбышевска. Но позже проверка показала, что работа, за которую были заплачены немалые деньги, так и не выполнена. В итоге Разливанов и Варфоломеева предстали перед судом.