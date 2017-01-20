Женщина, пренебрегшая пешеходным переходом, попала под колеса BMW

В четверг, 19 января, в 13:40 на ул. Промышленности в Самаре 29-летний водитель BMW X5, ехавший со стороны проезда 9 Мая, сбил 44-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Она пересекала проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости. После столкновения иномарка продолжила движение и наехала на сугроб. Женщину-пешехода с травмами доставили в больницу.