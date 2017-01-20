В Самаре и Сызрани разыскивают водителей, сбивших детей и скрывшихся

Полицейские разыскивают скрывшихся водителей, участвовавших в двух похожих ДТП, произошедших 19 января в Самаре и Сызрани, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Одна из аварий произошла в 13:00 у дома в Пролетарском переулке в Сызрани. По данным полицейских, двигаясь по двору, неизвестный автомобилист сбил 10-летнего мальчика, который шел по правому краю проезжей части с отцом.
Аналогичный случай произошел в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Водитель неустановленного транспорта наехал на девятилетнего мальчика, переходившего дорогу с бабушкой на разрешающий сигнал светофора.
В обоих случаях автомобилисты скрылись, не оказав помощь пострадавшим. Дети получили травмы. Теперь правоохранители разыскивают водителей.
Граждан, ставших свидетелями этих ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (дежурная часть ОГИБДД У МВД России по Самаре); (8464) 98-66-99, (8464) 33-38-66, (8464) 98-34-93, (8464) 98-46-02 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское") или 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.