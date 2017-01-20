В Самаре и Сызрани разыскивают водителей, сбивших детей и скрывшихся

Полицейские разыскивают скрывшихся водителей, участвовавших в двух похожих ДТП, произошедших 19 января в Самаре и Сызрани, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Одна из аварий произошла в 13:00 у дома в Пролетарском переулке в Сызрани. По данным полицейских, двигаясь по двору, неизвестный автомобилист сбил 10-летнего мальчика, который шел по правому краю проезжей части с отцом.

Аналогичный случай произошел в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Водитель неустановленного транспорта наехал на девятилетнего мальчика, переходившего дорогу с бабушкой на разрешающий сигнал светофора.

В обоих случаях автомобилисты скрылись, не оказав помощь пострадавшим. Дети получили травмы. Теперь правоохранители разыскивают водителей.

Граждан, ставших свидетелями этих ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (дежурная часть ОГИБДД У МВД России по Самаре); (8464) 98-66-99, (8464) 33-38-66, (8464) 98-34-93, (8464) 98-46-02 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское") или 020 (102 с мобильного).