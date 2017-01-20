Жительница Сызрани отправится в колонию на шесть лет за убийство знакомого

Жительницу Сызрани Татьяну Косарькову признали виновной в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, пьяная 53-летняя женщина 20 августа 2016 г. в гостях у знакомого во время ссоры с хозяином квартиры ударила мужчину кухонным ножом в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался.

Суд приговорил Косарькову к шести годам колонии общего режима и удовлетворил требования представителя потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.