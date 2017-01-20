В Самаре по обвинению в махинациях с 29 квартирами риелтор осуждена на 13 лет

Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении Гельнуры Хайретдиновой, Александра Муракова и Дмитрия Дианова, признанных виновными в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным Генпрокуратуры, в суде установлено, что Хайретдинова под видом директора риелторского агентства предлагала самарцам услуги по купле-продаже недвижимости, а также по предоставлению займов под залог недвижимости.

Гражданам предлагались займы от 50 тыс. до 800 тыс. рублей. При этом для обеспечения займа им было необходимо якобы формально оформить сделки купли-продажи или дарения своих квартир на подставных лиц.

Затем риелтор с помощью сообщников перепродавала полученное таким образом имущество новым собственникам, не знавшим об обмане прежних владельцев.

"Таким образом, с 2012 г. по 2015 г. были обмануты владельцы 29 квартир, - сообщают в Генеральной прокуратуре. - Общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей".

Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимых виновными и назначил Хайретдиновой 13 лет лишения свободы, Муракову - пять с половиной лет, Дианову - два года и четыре месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор был оглашен 16 января. Он еще не вступил в законную силу.