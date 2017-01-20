В Самаре по обвинению в махинациях с 29 квартирами риелтор осуждена на 13 лет

Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении Гельнуры Хайретдиновой, Александра Муракова и Дмитрия Дианова, признанных виновными в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.
По данным Генпрокуратуры, в суде установлено, что Хайретдинова под видом директора риелторского агентства предлагала самарцам услуги по купле-продаже недвижимости, а также по предоставлению займов под залог недвижимости.
Гражданам предлагались займы от 50 тыс. до 800 тыс. рублей. При этом для обеспечения займа им было необходимо якобы формально оформить сделки купли-продажи или дарения своих квартир на подставных лиц.
Затем риелтор с помощью сообщников перепродавала полученное таким образом имущество новым собственникам, не знавшим об обмане прежних владельцев.
"Таким образом, с 2012 г. по 2015 г. были обмануты владельцы 29 квартир, - сообщают в Генеральной прокуратуре. - Общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей".
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимых виновными и назначил Хайретдиновой 13 лет лишения свободы, Муракову - пять с половиной лет, Дианову - два года и четыре месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор был оглашен 16 января. Он еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!