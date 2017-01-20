В Самаре состоялась окружная проектная сессия Агентства стратегических инициатив

В Самарской области 18-20 января проходит окружная проектная сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Открытый диалог". Встречи 19 и 20 января проходят на площадке регионального центра StartupSamara в Самаре.

В четверг, 19 января, участники сессии обсудили проекты и инициативы, которые реализуются АСИ при поддержке других деловых объединений и уже работают по всей России.

Перед началом встречи гостей поприветствовал вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

"С агентством мы работаем достаточно давно, примерно с 2012 года, и количество направлений, по которым мы сотрудничаем, достаточно велико - от вопросов, связанных с повышением качества бизнес-климата в регионе, до формирования безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал Александр Кобенко.

Например, ведется активная работа в части национально-технической инициативы (НТИ). НТИ - это программа по созданию условий для того, чтобы российские компании становились лидерами на новых технологических рынках.

"Все началось в 2014 году, когда в послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, что нам нужно фокусироваться на новых рынках, потому что на уже существующих у нас, скорее всего, шансов не осталось", - отметил исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области Сергей Богданов.

Он сообщил, что в настоящее время в России одобрены и утверждены шесть "дорожных карт", на которые уже выделено финансирование. Это рынки беспилотных летательных аппаратов (AeroNet), беспилотных автомобилей (AutoNet), морского транспорта (MariNet), нейротехнологий (NeuroNet), распределенной энергетики (EnergyNet) и персональной медицины (HealthNet).

"НТИ - это ключевая стратегическая повестка нашей страны, и мы понимаем, что, исходя из структуры нашей экономики, по тем целевым рынкам, в которые планируем попасть и активно развивать, нужно создавать рабочие группы как в университетах, так и с нашими предпринимателями. Наша область в числе 10 регионов страны, в которых будет более активно применяться стратегия НТИ", - отметил Александр Кобенко.

Еще одно направление - образование. Так, в 2013 году регион впервые в России принял чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, с 2014 г. Самарская область стала пилотным регионом в части дуального образования. В прошлом году губерния выиграла конкурс по созданию кванториума. В нем будет вестись работа с одаренными детьми по целому ряду направлений: высокие технологии, робототехника, новые разработки и виртуальная реальность. Он будет располагаться на двух площадках: в Самаре и Тольятти.

"Это будет большая система, к которой привяжут уже существующие кружки научно-технического творчества. Кванториум уже существует в ряде субъектов России. Раньше проводился конкурс и был еще один этап, в котором победила Самарская область. Некоторые регионы в Приволжском федеральном округе подавали заявки, но не вошли в число финалистов. Поэтому победа области - это большой успех", - подчеркнул руководитель представительства АСИ в ПФО Сергей Бочаров.

Кроме того, Сергей Бочаров рассказал о работе "Проектных офисов", когда различные ведомства или районы объединяются друг с другом и работают вместе над каким-либо проектом.

"Такая культура сотрудничества - тоже наша общая задача. Отмечу, что в этом плане Самарский регион выглядит достаточно перспективным", - заявил Бочаров.

Помимо этого, на встрече общественный представитель АСИ в Самарской области Дмитрий Оводенко рассказал о 12 целевых моделях, которые в этом году легли в основу принимаемых управленческих решений по формированию благоприятной бизнес-среды во всех регионах. Дмитрий Оводенко представил проблемы, которые в настоящее время существуют в регионе в рамках этих показателей.

Так, например, при получении разрешения на строительство в регионе есть вопросы недостаточного количества онлайн-сервисов для застройщиков, низких уровней развития электронных услуг и информированности участников градостроительного процесса, а также высоких сроков прохождения дополнительных процедур.

В системе мер по стимулированию развития малого предпринимательства в губернии наблюдается низкий уровень развития системы "одного окна" для малого и среднего предпринимательства, недостаточность предполагаемых налоговых льгот по субъектам и низкий уровень развития государственного управления в сфере поддержки субъектов.

Дмитрий Оводенко подчеркнул, что такая ситуация не является плохой или хорошей и региону есть к чему стремиться.