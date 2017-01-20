В Кротовке подросток бегал по крыше вагона вблизи контактной сети напряжением 27 тысяч вольт

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних с коллегами из уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Кинель во время совместного профилактического рейда на станции Кротовка обнаружили 13-летнего юношу, который, подвергая свою жизнь и здоровье опасности и нарушая работу железнодорожного транспорта, без надзора находился на объектах железной дороги, сообщили 20 января в Средневолжском линейном У МВД РФ на транспорте.
По данным полицейских, подросток проник в полувагон грузового состава, пробежал по нему, после чего, поднявшись на край полувагона, спрыгнул вниз на платформу, находясь при этом в непосредственной близости от контактной сети напряжением 27 000 вольт.
"Как выяснилось, он пришел на железнодорожный вокзал, чтобы встретиться с друзьями, которые должны были приехать из Самары, а пока их не было, решил "развлечься" подобным образом", - сообщают полицейские.
На отца несовершеннолетнего был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение надлежащим образом обязанностей по воспитанию сына.
Также сотрудники Линейного отдела полиции на станции Кинель провели с несовершеннолетним и с его отцом профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и разъяснили последствия нарушения административного законодательства.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.