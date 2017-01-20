В Кротовке подросток бегал по крыше вагона вблизи контактной сети напряжением 27 тысяч вольт

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних с коллегами из уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Кинель во время совместного профилактического рейда на станции Кротовка обнаружили 13-летнего юношу, который, подвергая свою жизнь и здоровье опасности и нарушая работу железнодорожного транспорта, без надзора находился на объектах железной дороги, сообщили 20 января в Средневолжском линейном У МВД РФ на транспорте.

По данным полицейских, подросток проник в полувагон грузового состава, пробежал по нему, после чего, поднявшись на край полувагона, спрыгнул вниз на платформу, находясь при этом в непосредственной близости от контактной сети напряжением 27 000 вольт.

"Как выяснилось, он пришел на железнодорожный вокзал, чтобы встретиться с друзьями, которые должны были приехать из Самары, а пока их не было, решил "развлечься" подобным образом", - сообщают полицейские.

На отца несовершеннолетнего был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение надлежащим образом обязанностей по воспитанию сына.

Также сотрудники Линейного отдела полиции на станции Кинель провели с несовершеннолетним и с его отцом профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и разъяснили последствия нарушения административного законодательства.