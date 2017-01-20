"Ладья" в овертайме обыграла "Алтай У-К" - 3:2

В пятницу, 20 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась с ХК "Алтай У-К".

После вчерашнего разгрома гости начали играть осторожней. "Алтай" во втором периоде забросил две шайбы - 2:0. В третьем отрезке Дмитрий Дрожжин и Роман Поляничев смогли сравнять счет — 2:2. Игра перешла в овертайм, где Ринат Юмангулов принес тольяттинцам победу — 3:2, сообщает официальный сайт лиги.