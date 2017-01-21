16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Чапаевска пыталась пронести наркотики на территорию колонии В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов В Борском районе полицейские раскрыли кражу на предприятии В Самаре возбудили дело по факту изнасилования на автостоянке в Промышленном районе Обвиняемый в убийстве экс-полицейского в кафе отказался от дачи показаний

Преступления Происшествия

В Борском районе полицейские раскрыли кражу на предприятии

БОРСКОЕ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати

В дежурную часть ОП № 46 МО МВД России "Богатовский" поступило сообщение от руководителя одного из предприятий о том, что в ночь с 9 на 10 января на улице Кооперативная в селе Усманка Борского района похищены аккумуляторная батарея, линейный модуль сбора и кабель питания.

Нанесенный ущерб он оценил более чем в 52 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, с целью установления возможных свидетелей произошедшего опросили местных жителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Богатовский" установили личность предполагаемых злоумышленников. Подозреваемых — двоих местных жителей 16-ти и 22-х лет, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса они полностью признали свою вину.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу. Ведется следствие.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5