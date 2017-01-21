В Борском районе полицейские раскрыли кражу на предприятии

В дежурную часть ОП № 46 МО МВД России "Богатовский" поступило сообщение от руководителя одного из предприятий о том, что в ночь с 9 на 10 января на улице Кооперативная в селе Усманка Борского района похищены аккумуляторная батарея, линейный модуль сбора и кабель питания.

Нанесенный ущерб он оценил более чем в 52 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, с целью установления возможных свидетелей произошедшего опросили местных жителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Богатовский" установили личность предполагаемых злоумышленников. Подозреваемых — двоих местных жителей 16-ти и 22-х лет, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса они полностью признали свою вину.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу. Ведется следствие.