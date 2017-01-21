Киноклуб "Треугольник" представит программу Лондонского анимационного фестиваля LIAF

В среду, 25 января, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в кинотеатре "Художественный" приглашает на показ программы Лондонского анимационного фестиваля LIAF.
В этом году фестиваль проходил в Лондоне уже в тринадцатый раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а в финальный список попало 128 фильмов из 33 стран.
Традиционно для LIAF в конкурсных программах на равных правах сражаются за победу титулованные мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты. Благодаря такому демократичному подходу LIAF удается представлять актуальные и экспериментальные работы.
Для российских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов. Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов — "Космос Алана", "Путь без начала и конца" и "Слегка серый". Эти работы создают живые образы, задают важные вопросы и экспериментируют с техникой.
Международный конкурс представляют работы из Венгрии, США, Германии, Бельгии. Один из самых ярких фильмов — "Жил-был" Алисии Ясиной — уже в шорт-листе премии "Оскар". История любви, "рассказанная" непрерывными линиями, с романтичным началом и драматичным концом, наверняка покажется знакомой.
"Ошибка восприятия" Терри Мэттьюса — самый противоречивый фильм фестиваля. Режиссер сочетает реальный мир с рисованным, фильм балансирует на грани трагикомедии и фарса и заканчивается настоящим перерождением главного героя.
"Провал" — это история "белого воротничка", который стремится вырваться на свободу из плена нелюбимой работы и неинтересной жизни. Фильм выполнен в смешанной технике (коллаж, рисунок), что добавляет реалистичности.
Главное событие показа — фильм-победитель фестиваля "До любви" Игоря Ковалева. История о поиске настоящей любви и одиночестве в большом городе.
Директор фестиваля LIAF Нэг Владермерски отмечает рост аудитории и уровня конкурсных работ: "Фильмы, представленные на фестивале, спорят с мнением, что анимация жива только в форме "блокбастерной" 3D и компьютерной графики (CGI). Независимая анимация — это форма искусства, которая процветает и развивается, расширяя стилистический спектр и техники. Вы увидите работы, основанные на рукотворных рисунках на бумаге, на стекле, коллажные и скульптурные, кукольные и абстрактные истории. Фильмы, отобранные для показа в России, доказывают, что анимация — самая развлекательная, умная и провокационная форма искусства. Задача Лондонского международного анимационного фестиваля — представлять весь спектр творческой анимации, демонстрировать, что анимационное кино — кино для всех".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?