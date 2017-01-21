Киноклуб "Треугольник" представит программу Лондонского анимационного фестиваля LIAF

В среду, 25 января, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в кинотеатре "Художественный" приглашает на показ программы Лондонского анимационного фестиваля LIAF.

В этом году фестиваль проходил в Лондоне уже в тринадцатый раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а в финальный список попало 128 фильмов из 33 стран.

Традиционно для LIAF в конкурсных программах на равных правах сражаются за победу титулованные мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты. Благодаря такому демократичному подходу LIAF удается представлять актуальные и экспериментальные работы.

Для российских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов. Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов — "Космос Алана", "Путь без начала и конца" и "Слегка серый". Эти работы создают живые образы, задают важные вопросы и экспериментируют с техникой.

Международный конкурс представляют работы из Венгрии, США, Германии, Бельгии. Один из самых ярких фильмов — "Жил-был" Алисии Ясиной — уже в шорт-листе премии "Оскар". История любви, "рассказанная" непрерывными линиями, с романтичным началом и драматичным концом, наверняка покажется знакомой.

"Ошибка восприятия" Терри Мэттьюса — самый противоречивый фильм фестиваля. Режиссер сочетает реальный мир с рисованным, фильм балансирует на грани трагикомедии и фарса и заканчивается настоящим перерождением главного героя.

"Провал" — это история "белого воротничка", который стремится вырваться на свободу из плена нелюбимой работы и неинтересной жизни. Фильм выполнен в смешанной технике (коллаж, рисунок), что добавляет реалистичности.

Главное событие показа — фильм-победитель фестиваля "До любви" Игоря Ковалева. История о поиске настоящей любви и одиночестве в большом городе.

Директор фестиваля LIAF Нэг Владермерски отмечает рост аудитории и уровня конкурсных работ: "Фильмы, представленные на фестивале, спорят с мнением, что анимация жива только в форме "блокбастерной" 3D и компьютерной графики (CGI). Независимая анимация — это форма искусства, которая процветает и развивается, расширяя стилистический спектр и техники. Вы увидите работы, основанные на рукотворных рисунках на бумаге, на стекле, коллажные и скульптурные, кукольные и абстрактные истории. Фильмы, отобранные для показа в России, доказывают, что анимация — самая развлекательная, умная и провокационная форма искусства. Задача Лондонского международного анимационного фестиваля — представлять весь спектр творческой анимации, демонстрировать, что анимационное кино — кино для всех".