Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем администрации президента РФ

В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч в Москве. Глава региона встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

Глава региона обсудил с руководителем президентской администрации ход исполнения майских указов президента России Владимира Путина в Самарской области.

Отдельной темой встречи стали итоги социально-экономического развития региона в 2016 году. Обсуждалось формирование областного бюджета на 2017 год.

Николай Меркушкин и Антон Вайно обсудили ход подготовки региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу, строительство инфраструктурных объектов, а также реализацию плана мероприятий, посвященного 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ.