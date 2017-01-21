Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

В Москве на площадке ВДНХ 21 января стартовал двухдневный XVI съезд партии "Единая Россия". В работе форума принимает участие делегация от Самарской области. Ожидается, что 22 января, во второй день съезда к однопартийцам обратится премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Главная цель участников съезда — подвести первые итоги реализации программы партии, принятой летом 2016 г. и проанализировать, какие предвыборные обещания, данные в ходе кампании в Госдуму РФ уже выполнены. Несмотря на то, что с момента завершения этих выборов прошло всего пять месяцев, единороссам есть, что предъявить своим избирателям. В том числе и об этом шла речь в ходе первого дня съезда.

Работа была сосредоточена на семи тематических дискуссионных площадках: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме" и "Аграрная сверхдержава". На каждой из них единороссы и приглашенные эксперты обсуждали проблемы, волнующие без исключения каждого человека в стране.

Отметим, что многие партийные программы имеют федеральное софинансирование, и на площадке ВДНХ в качестве приглашенных экспертов находилась половина кабинета министров РФ. Также здесь можно было увидеть депутатов Госдумы, сенаторов, общественных деятелей, политологов.

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева приняла участие в работе секций "Качество государства" и "Социальная политика". В комментариях Волге Ньюс она заявила, что программа партии — это реальный план действий, которая позволяет "ЕР" оставаться реальной силой.

"Власть должна быть качественной, только при этом условии, человек может реализовать себя. Именно об этом шла речь на дискуссионной площадке "Качество государства", — сказала она. — Построить качественное государство призывает и президент Владимир Путин, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Они говорят о том, что именно от участия в этих процессах людей зависит то, каким будет наше государство. И одно из условий качественного государства — обратная связь между властью и людьми, широкое обсуждение и глубокий анализ решений, принимаемых властью".

Комментируя итоги второй секции, Екатерина Кузьмичева отметила — очень важно, что социальная поддержка людей останется на прежнем уровне, но необходимо, чтобы она была адресной: "Мы на уровне Самарской области сейчас как раз определяем, как сделать так, чтобы оказывать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается".

Делегат съезда, ректор СГСПУ Олег Мочалов участвовал в работе секции "Умная сила и культурное лидерство". Комментируя Волге Ньюс ее итоги и главные темы, он выделил необходимость поддержки учреждений культуры в селах и малых городах России. Об этом довольно детально рассказывал министр культуры Владимир Мединский. Поддержать культуру в малых городах и селах призваны профильные партийные программы, которые предусматривают строительство и ремонт зданий учреждений культуры. Не менее важно, по мнению Мочалова, продолжать развивать инфраструктуру вузов, строить бассейны и новые общежития. Необходимо поддерживать, считает ректор СГСПУ, и дошкольное образование, в частности, в вопросе сохранения невысокой ежемесячной оплаты родителями за уход за детьми в садах.

"В стране очень большая разница в оплате — на Кавказе чуть более 400 рублей в месяц, в Москве например — более 4 тыс. рублей. Эту проблему можно решить путем доплат из федерального и областного бюджета. Об этом шла речь на дискуссионной площадке", — отметил он. — Также важно продолжать строить детсады и школы, тем более, что в Самаре у нас большая динамика в этом вопросе".

И.о. руководителя регионального исполкома "Единой России" Вадим Солнцев участвовал в работе секции "Здоровое будущее".

"Так как я по первому образованию врач, мне эта тема очень близка. Самарская область находится в первой тройке по ПФО по качеству здравоохранения. О том, что опыт Самарской области на федеральном уровне ценится высоко, говорит и тот факт, что представителям нашего региона на секции дали слово в числе первых. Например, министр экономического развития Александр Кобенко озвучивал наши показатели по введению новых лечебных учреждений", — отметил Солнцев. — Интересно было услышать и опыт других регионов в решении проблем в этой сфере. К примеру, в Калуге проблему очередей в поликлиниках решают за счет интенсивной организаторской работы и обходятся без финансовых вложений".

Депутат Госдумы от Самарской области Игорь Станкевич принимал участие в работе секции "Аграрная сверхдержава". По его словам, разговор на площадке получился интересным и предметным.

"Во многом потому, что работа, проводимая в аграрном секторе страны, дала результат. Поддержка наших производителей в России увеличилась в разы. На секции обсуждалось то, о чем так просят наши сельчане — речь шла о государственном заказе на сельхозпродукцию. Если он будет, наше село само себя поднимет. В этом году будет проводиться молочная интервенция, средства на это заложены, и хотелось, чтобы и Самарская область тоже поучаствовала в защите нашего сельхозпроизводителя".

Делегат съезда, глава администрации сельского поселения Прогресс Самарской области Татьяна Катина приняла участие в работе секции "Экономика роста и благосостояния".

"Особенно мне было важно услышать тезис о том, что бизнес должен выйти из тени, но при этом, необходимо сделать так, чтобы нагрузка на него была невелика", — отметила она. — Поскольку пополнение нашего бюджета в основном идет за счет налога на доходы физических лиц, наших интересах активировать его собираемость".



Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина участвовала в работе дискуссионной площадки "Социальная политика". Она отметила, что поднятый круг вопросов был очень разнообразен. При этом особый акцент был сделан на сбережение человека.

"Отрадно, что люди в своих выступлениях не ссылались не цифры отчетов, а высказывали конкретные предложения по реализации социальной программы. К примеру, прозвучало инициатива продолжать партийную программу "Старшее поколение", — сказала Сидухина. Большое внимание участники секции уделили демографической ситуации, а именно, мерам поддержки молодых семей до 25 лет, побуждающих рожать детей. "Демографически показатели растут, но за счет рождения третьих и последующих детей, а важно, побуждать рожать и наше молодое поколение, в том числе предоставляя им жилье и социальное пособие. В ходе секции мы обсуждали и варианты единовременных выплат и ежемесячной поддержки молодых семей, которые заводят детей".

Еще одна социально важная тема, которую она выделила, касается развития НКО: "Некоммерческие партнерства выходят на новый виток своего развития. В Самарской области 90% наших НКО социально ориентированы и могут выполнять заказы государства, в которых так нуждаются люди — это и няни для детей, и тренерская работа для социально незащищенных слоев населения, и частные детсады. Для развития некоммерческого партнерства — масса направлений".

Подводя итоги работы первого дня съезда, самарские единороссы сошлись в одном: по итогам работы всех дискуссионных площадок партийцы обязательно соберутся, обсудят все прозвучавшие предложения и в соответствии с ними скорректируют планы своей работы.