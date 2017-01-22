Житель Жигулевска подозревается в избиении своей жены

К участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в квартире, расположенной на улице Молодогвардейской, ее избил муж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проверки полученной информации сотрудники полиции опросили соседей потерпевшей. Из собранных полицейскими материалов следует, что 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов своей жене. Конфликт произошел в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.

Участковые уполномоченные полиции установили место нахождения подозреваемого и задержали его. По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался и в настоящее время работает водителем.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". Следствие продолжается.





