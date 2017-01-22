Николай Меркушкин: "Один из новых проектов "Единой России" будет реализован в регионе уже в этом году"

В воскресенье, 22 января, в Москве на площадке ВДНХ завершил свою работу съезд партии "Единая Россия". В ходе форума на пост председателя партии был переизбран премьер-министр страны Дмитрий Медведев, также единороссы определили новый состав высшего и генерального совета партии. В работе съезда приняла участие делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным.

В пленарном заседании съезда приняли участие более трех тысяч человек: 696 делегатов "Единой России" со всей страны, приглашенные министры РФ, общественные деятели, эксперты, иностранные делегации.

Открывая работу, Дмитрий Медведев рассказал, что президент страны и основатель "Единой России" Владимир Путин направил участникам съезда приветственное слово. В обращении главы государства, отметил Дмитрий Медведев, говорится, что "Единую Россию" отличают высокий профессионализм и ответственность за слова и дела.

"Все это позволило "Единой России" привлечь в свои ряды талантливых людей, победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года, - сказано в приветствии президента. - Желаю партии и дальше в полной мере использовать ее колоссальный потенциал для решения проблем людей".

Дмитрий Медведев кратко подвел итоги пятилетнего избирательного цикла. Он отметил, что проделанный единороссами путь не всегда был простым, так как политической системе, в рамках которой работали российские партии до 2012 года, нужны были перемены, и "Единая Россия" первой откликнулась на этот запрос и в итоге стала политической силой нового типа.

"Как результат - "Единая Россия" сохранила свое лидерство, и об этом говорят результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также наша бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2016 году", - заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что такой выбор сделали не чиновники, а люди в ходе голосования 18 сентября: "Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" - правящая партия и главный политический ресурс президента".

За эти пять лет, по его словам, усилилась значимость первичных организаций. Им было доверено участие в руководстве партией: в генеральном совете не менее 20% - представители "первичек".

"Первичное отделение "Единой России" - самая близкая людям структура. Поэтому я предлагаю увеличить их представительство в генсовете с 20% до 30%, это поможет сделать обратную связь с людьми эффективнее", - сказал председатель партии.

Еще одним достижением партии за последние годы, по мнению Дмитрия Медведева, стала кадровая ротация, которая привлекла умных и энергичных руководителей в партию.

Также он добавил, что важную роль в этом процессе сыграла работа общественных приемных партии, в которые за пять лет поступило более 3 млн обращений, причем 2,6 млн человек в приемные пришли лично. При этом почти треть обращений - это просьбы навести порядок в сфере ЖКХ. Дмитрий Медведев поручил партийцам держать руку на пульсе и помогать людям в решении этих проблем.

Глава "Единой России" также напомнил, что за последние пять лет был полностью изменен процесс подготовки к выборам.

"В мае 2016 года был впервые проведен единый день предварительного голосования. Фактически избиратели сами формировали предвыборный список - ни одна другая партия не доверила людям этот процесс. На участки тогда пришли 10 млн человек, такого масштабного предварительного голосования никто и нигде не проводил", - подчеркнул премьер-министр.

В этой связи он предложил проводить предварительное голосование ежегодно в следующие пять лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы власти.

Также Дмитрий Медведев призвал партийцев не расслабляться и выполнять обещания, данные избирателям в ходе кампании. В этом единороссам помогут многочисленные партийные проекты, которые уже доказали свою эффективность.

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"Вспомните, 11 лет назад в стране не хватало мест, где можно было заниматься спортом, и появился проект "Строительство ФОКов", в итоге отремонтировано и построено более 600 спортобъектов", - привел один из примеров председатель партии.

Также он подчеркнул, что в ходе последней предвыборной кампании люди просили привести в порядок дворы. Чтобы решить эту задачу, был создан новый партпроект "Городская среда", на который заложено 20 млрд рублей.

Премьер-министр добавил, что в этом году заработают три новых партпроекта - "Парки малых городов", "Местный Дом культуры" и "Театры малых городов".

В завершение выступления председатель партии предложил проводить съезд минимум раз в год, чтобы оценить, как выполняются партийные проекты и программы.

Комментируя итоги пленарного заседания, Николай Меркушкин заявил СМИ, что этот съезд является очень важным: "Были избраны новые органы управления партии, проанализирована эффективность проектов и программ "Единой России". А днем раньше на дискуссионных площадках съезда подробно обсуждалась экономическая, социально-политическая ситуация в стране".

Отдельно глава региона остановился на новых проектах, инициированных партией. "Единая Россия" подходит все ближе к потребностям людей, реализуя новые проекты, - отметил глава региона и перечислил их. - Это "Парки малых городов", "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

Николай Меркушкин сообщил журналистам, что один из новых проектов Самарской области уже поддержан и вошел в число тех, что будут финансироваться в этом году, - он касается постановок новокуйбышевского театра "Грань" и театра в Сызрани.

Активная работа идет и по реализации на территории региона проекта "Городская среда". "Есть предварительная договоренность о том, что на благоустройство дворов средства будут выделены не только дотационным регионам, но и таким субъектам РФ, как Самарская область, - регионам-донорам, - пояснил Николай Меркушкин. - Также мы ожидаем, что наш регион получит дополнительные средства на реализацию программы "Парки малых городов".

Комментируя тему взаимодействия партии с людьми, губернатор отметил, что обратная связь должна быть налажена, в том числе, и с помощью работы общественных приемных партии. "Работа приемной "Единой России" в регионе должна быть поднята на новый уровень: нужно активно помогать решать вопросы, с которыми в нее обращаются люди", - сказал глава региона.

Отвечая на вопросы СМИ об инициативе Дмитрия Медведева проводить предварительное партийное голосование для определения кандидатов на региональном уровне в следующие 5 лет, губернатор отметил, что это задача для Самарской области не нова.

"В 2014 году мы были в числе регионов, которые проводили у себя праймериз: мы использовали этот механизм для определения кандидатов перед выборами в Самарскую городскую думу. Такая практика была апробирована в нескольких регионах, и Дмитрий Анатольевич ее поддержал. После чего она была использована в мае 2016 года перед выборами в Госдуму. Теперь он рекомендует эту практику выдвижения кандидатов всем регионам для того, чтобы в праймериз участвовало как можно большее количество людей. Это дает возможность избирателям прийти на участки и за три месяца до выборов оценить, чего стоят кандидаты. Если претендент в тот или иной орган власти получит много голосов, партия обязана включить его в список кандидатов на выборы. Эта хорошая форма, но очень важно, чтобы она проводилась правильно, чтобы люди смогли реально выразить свое мнение до выборов по отношению к тому или иному кандидату", - отметил Николай Меркушкин.

По мнению губернатора, XVI съезд партии является значимым еще и потому, что впереди, в 2018 году, президентские выборы. "Надо признать, итоги выборов-2016 в Госдуму - хорошие. Нам надо сделать все, чтобы сохранить этот тренд. Также важно, насколько активно население будет участвовать в президентских выборах - этот вопрос будет главным. Сколько человек примет участие в голосовании, насколько все мы хотим быть сопричастными к этому процессу - чрезвычайно важно. Самарская область по этому показателю - одна из лучших по стране", - отметил Николай Меркушкин.

Также, добавил он, необходимо приложить все усилия, чтобы доходы населения повышались. "Благополучие граждан, и это подчеркнул Дмитрий Анатольевич Медведев - одна из главных задач партии", - отметил губернатор.

Глава региона также заявил, что партия должна постоянно меняться, исходя из поставленных задач. "В этой связи предстоящие президентские выборы - особая задача: в стране и мире многое изменилось, "Единая Россия" должна это учесть и проводить свою работу максимально тщательно, исходя из настроения людей", - резюмировал Николай Меркушкин.

По итогам съезда обновились органы управления партии - генеральный совет и высший совет "Единой России". Отметим, что в состав высшего совета партии вошел депутат Самарской губернской думы, ректор СамГМУ Геннадий Котельников, а в состав генерального совета - сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров и глава Красноамейского района Евгений Макридин.