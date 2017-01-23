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Пожары Происшествия

В Красноярском районе при пожаре в частной бане погибла молодая женщина

КРАСНЫЙ ЯР. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 января, в 18:18 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частной бане на ул. Никонова в с. Белозерки Красноярского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Площадь пожара составила 15 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали три единицы техники. Очаг пожара удалось локализовать в 18:42, а в 19:03 он был полностью ликвидирован.

По данным чрезвычайной службы, при пожаре погибла 35-летняя женщина. Причины ее гибели установят эксперты. Причины возникновения пожара и ущерб от него выясняются.

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Последние комментарии

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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