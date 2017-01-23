В Красноярском районе при пожаре в частной бане погибла молодая женщина

В воскресенье, 22 января, в 18:18 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частной бане на ул. Никонова в с. Белозерки Красноярского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 15 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали три единицы техники. Очаг пожара удалось локализовать в 18:42, а в 19:03 он был полностью ликвидирован.
По данным чрезвычайной службы, при пожаре погибла 35-летняя женщина. Причины ее гибели установят эксперты. Причины возникновения пожара и ущерб от него выясняются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора