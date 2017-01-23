Врачи самарской "скорой" спасали мужчину, получившего ожоги при ударе током

В субботу, 21 января, в двенадцатом часу дня в одной из квартир в Пятом квартале на Красной Глинке 59-летний мужчина получил удар электротоком и ожоги. Для него была вызвана "скорая", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в ожоговый центр.