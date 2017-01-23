В историческом центре Самары грузовик въехал в маршрутку

В воскресенье, 22 января, около 18:50 рядом с самарской филармонией столкнулись грузовая "Газель" и микроавтобус Ford Transit, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель "Газели", двигавшийся по ул. Фрунзе со стороны Некрасовской, выехал на перекресток с ул. Льва Толстого под запрещающий сигнал светофора. Здесь он столкнулся с автобусом Ford Transit 47-го маршрута, двигавшимся по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской.

В ОГИБДД Самары сообщили, что после ДТП в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки на "скорой" была доставлена 27-летняя пассажирка автобуса, которая при столкновении находилась в салоне во втором ряду от водителя у окна. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.