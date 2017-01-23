В историческом центре Самары грузовик въехал в маршрутку

В воскресенье, 22 января, около 18:50 рядом с самарской филармонией столкнулись грузовая "Газель" и микроавтобус Ford Transit, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель "Газели", двигавшийся по ул. Фрунзе со стороны Некрасовской, выехал на перекресток с ул. Льва Толстого под запрещающий сигнал светофора. Здесь он столкнулся с автобусом Ford Transit 47-го маршрута, двигавшимся по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской.
В ОГИБДД Самары сообщили, что после ДТП в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки на "скорой" была доставлена 27-летняя пассажирка автобуса, которая при столкновении находилась в салоне во втором ряду от водителя у окна. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.