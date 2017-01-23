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ДТП Происшествия

В историческом центре Самары грузовик въехал в маршрутку

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 января, около 18:50 рядом с самарской филармонией столкнулись грузовая "Газель" и микроавтобус Ford Transit, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении БДД ОГИБДД Самары.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель "Газели", двигавшийся по ул. Фрунзе со стороны Некрасовской, выехал на перекресток с ул. Льва Толстого под запрещающий сигнал светофора. Здесь он столкнулся с автобусом Ford Transit 47-го маршрута, двигавшимся по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской.

В ОГИБДД Самары сообщили, что после ДТП в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки на "скорой" была доставлена 27-летняя пассажирка автобуса, которая при столкновении находилась в салоне во втором ряду от водителя у окна. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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