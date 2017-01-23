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Олимпийские Спорт

"Нова" проиграла "Зениту-Казань" - 0:3

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч стал вторым подряд домашним поединком "Новы" в Самаре. И во второй раз зал "МТЛ Арены" был заполнен до отказа.

"Зенит" начал игру с двух очков Леона поверх блока. "Нова", нисколько не стушевавшись перед фаворитом, тут же ответила ударами Болдырева и Алексеева. После нескольких пайпов и атак первым темпом хозяева вышли вперед - 8:6. Продолжить лидировать волжанам помешали блок соперника, закрывших несколько раз Алексеева, и неутомимый Леон, показавший в этой партии 86% реализации атак - 13:16.

Игра пошла на встречных курсах без явного преимущества одной из сторон - 17:20. На три подряд первых темпа Съемщикова "Зенит" ответил тремя очками Михайлова - 20:23. "Нова" нашла в себе силы счет сравнять, причем в одном из моментов сработала домашняя заготовка с фактически двумя либеро на площадке. Галатов и Липезин подняли сложный мяч в защите и организовали результативную атаку Алексеева - 23:23. Михайлов в решающей атаке нашел кончики пальцев блока, а следом блок гостей остановил атаку Алексеева - 25:23.

Второй сет начался с обменом ошибок на подачах. Затем "Нова" ушла вперед - 3:1, но продержалась на лидирующих позициях недолго. К первому техническому впереди уже была "Казань" - 8:6. Впрочем, хозяева площадки продолжали искать свои шансы. Даже несмотря на частые ошибки на подачах, "Нова" не отпускала фаворита далеко от себя. Алексеев поправил свой процент реализации, вторым по результативности стал Болдырев.

Игра у волжан ушла на края, блоку "Зенита" стало проще справляться с атаками соперника. А вот Леон продолжил стабильно набирать очки. Гости, наладив прием, стали увереннее играть и первым темпом. Тем не менее "Нова" каждый раз находила в себе резервы, чтобы не отпускать соперника далеко. Команда боролась за каждый мяч, иногда показывая потрясающий волейбол - 17:19. Судьба партии решилась на подаче Кобзаря - 22:17. На этот раз волжанам приблизиться к "Зениту" не удалось - 20:25.

В третьей партии "Зенит" не стал искушать судьбу, поведя в счете - 5:2. Брянский сразу решил взять тайм-аут. Разговор с подопечными вернул команду в игру. Хотя приблизиться к гостям было очень трудно, "Нова" не бросала попытки сократить отставание - 4:8, 13:16. По ходу партии Вербов, руководивший в тот вечер гостями, сделал двойную замену. На площадке появились Бутько и Земченок.

Пока "Нова" подстраивалась под нового связующего, "Зенит" успел заметно продвинуться к победе - 21:15. Завершить партию при таком преимуществе гранду нашего волейбола не составило большого труда - 25:18 и 3:0 по партиям, сообщает пресс-служба самарского клуба.

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Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

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