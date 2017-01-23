АвтоВАЗ отправляет молодых мам в дополнительный отпуск

В прошлый четверг, 19 января, АвтоВАЗ принял решение о предоставлении работницам завода дополнительного отпуска до достижения ребенком возраста четырех лет или по 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает профсоюз предприятия.
Указывается, что в профсоюзный комитет неоднократно обращались работницы с просьбой помочь в решении вопроса дефицита мест в детских садах, особенно для детей в возрасте до трех лет.
"Учитывая данную проблему, а также необходимость дополнительного свободного времени для адаптации ребенка в дошкольном учреждении, когда женщина должна выходить на работу, профсоюзный комитет обратился в адрес администрации с предложением предоставить женщинам возможность продлить отпуск с денежной выплатой со стороны предприятия", - сообщается в пресс-релизе.
В итоге на согласительной комиссии было решено, что с 19 января по 31 декабря 2017 г. сотрудницам предприятия, вышедшим на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, может быть по их письменному заявлению предоставлен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком четырех лет или по 31 декабря с выплатой "ежемесячного пособия, обеспечивающего доход в размере 70% минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда первой тарифной сетки".
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.