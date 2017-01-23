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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отправляет молодых мам в дополнительный отпуск

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлый четверг, 19 января, АвтоВАЗ принял решение о предоставлении работницам завода дополнительного отпуска до достижения ребенком возраста четырех лет или по 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает профсоюз предприятия.

Указывается, что в профсоюзный комитет неоднократно обращались работницы с просьбой помочь в решении вопроса дефицита мест в детских садах, особенно для детей в возрасте до трех лет.

"Учитывая данную проблему, а также необходимость дополнительного свободного времени для адаптации ребенка в дошкольном учреждении, когда женщина должна выходить на работу, профсоюзный комитет обратился в адрес администрации с предложением предоставить женщинам возможность продлить отпуск с денежной выплатой со стороны предприятия", - сообщается в пресс-релизе.

В итоге на согласительной комиссии было решено, что с 19 января по 31 декабря 2017 г. сотрудницам предприятия, вышедшим на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, может быть по их письменному заявлению предоставлен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком четырех лет или по 31 декабря с выплатой "ежемесячного пособия,  обеспечивающего доход в размере 70% минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда первой тарифной сетки".

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