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Экономика и бизнес

В Самарской области дизельное топливо дорожает быстрее, чем бензин

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшую неделю - с 14 по 20 января - в Самарской области незначительно повысились цены на топливо.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

При этом отмечается, что цены на дизельное топливо выросли сильнее и в большем количестве районов, чем стоимость автомобильного бензина.

Так, по данным ведомства, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,1-1 руб./л) отмечено в 24 муниципальных образованиях области, а на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,2-0,5 руб./л) - в 16 муниципальных образованиях.

Всего интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 20 января 2017 года составили:

на бензин марки АИ-80 - 30,9-31,3 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 - 34,2-35 руб. за литр;
на бензин марки АИ-95 - 37,4-38 руб. за литр;
на дизельное топливо - 35,7-37,3 руб. за литр.

Цены на продовольственные товары за прошедшую неделю существенно не менялись.

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